Якщо "102" не відповідає: куди ще зателефонувати в столиц - резервні номери поліції Києва

Додаткові номери столичної поліції та територіальних підрозділів.
Поліція міста Києва оперативно реагує на кожне повідомлення громадян, проте лінія 102 може бути переповнена.
Поліцейські столиці працюють в посиленому режимі, і в період воєнного стану може виникати перевантаження лінії. Ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції та територіальних підрозділів:
Голосіївське УП - 06342543 99
Дарницьке УП - 0676506921
Деснянське УП - 0676506922
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Дніпровське УП - 0676506923
Оболонське УП - 0671241949
Печерське УП - 0676392835
Подільське УП - 0978938414
Святошинське УП - 098 734 0646
Солом'янське УП - 0731044138
Шевченківське УП - 06765069 24
Управління поліції в метрополітені - 0964901698
Раніше Главред писав як надати першу медичну допомогу потерпілому в умовах воєнного часу.
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Автор: Олена Стороженко