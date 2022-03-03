Якщо "102" не відповідає: куди ще зателефонувати в столиц - резервні номери поліції Києва

Поліція / УНІАН

Поліція міста Києва оперативно реагує на кожне повідомлення громадян, проте лінія 102 може бути переповнена.

Поліцейські столиці працюють в посиленому режимі, і в період воєнного стану може виникати перевантаження лінії. Ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції та територіальних підрозділів:

Голосіївське УП - 06342543 99

Дарницьке УП - 0676506921

Деснянське УП - 0676506922

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Дніпровське УП - 0676506923

Оболонське УП - 0671241949

Печерське УП - 0676392835

Подільське УП - 0978938414

Святошинське УП - 098 734 0646

Солом'янське УП - 0731044138

Шевченківське УП - 06765069 24

Управління поліції в метрополітені - 0964901698

Раніше Главред писав як надати першу медичну допомогу потерпілому в умовах воєнного часу.

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