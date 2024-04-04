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В Україні можуть з'явитися не тільки французькі війська: експерт розкрив всі деталі

Юлія Закрепа
4 квітня 2024, 01:30
Прем'єр Фінляндії теж сказала, що відправка військ в Україну можлива, але не зараз, нагадав генерал-лейтенант запасу.
В Україні можуть з'явитися не тільки французькі війська: експерт розкрив всі деталі
Франція готується відправити свої війська в Україну / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

Генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в інтерв'ю Главреду відреагував на інформацію про те, чи зможуть з'явитися французькі війська, щоб прикрити або Одесу, або Київ з боку Білорусі.

Військовий експерт заявив, що в Україні можуть з'явитися не тільки французькі війська. Прем'єр Фінляндії теж сказала, що відправка військ в Україну можлива, але не зараз. І президент Чехії про це говорив.

"Проти такої ідеї виступають німці й американці, традиційно остерігаючись, як би чого не вийшло, як би не почалася ескалація. Загалом, стара пісня. Однак Європа, особливо Східна, розуміє реальність загрози з боку Росії і вважає, що краще зустріти і зупинити ворога на відстані, на чужій території, ніж чекати, коли він прийде до їхнього дому. Активну позицію в цьому плані займають Польща і країни Балтії", - зазначив Романенко.

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Експерт вважає, що поляки, румуни і молдавани вже мали справу із залітом на їхню територію російських засобів повітряного нападу. Вони бачать, що замовчування цих інцидентів, яке відбувається під тиском США, ні до чого доброго не призведе.

"Адже Путін розуміє тільки силу, а тут він стикається з мовчанням і проявом слабкості, відповідно, лише нарощує свої зусилля. Тепер західні країни точно переконалися в необхідності закрити небо України. Важливо зазначити, що йдеться про можливість появи в Україні військ не НАТО, а окремих країн Альянсу. І українському керівництву важливо працювати в цьому напрямку, щоб прискорити цей процес", - пояснив Романенко.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Франція здатна перекинути до України 60 тисяч боєготових військ. Угруповання військовослужбовців Франції готове до виконання завдань і потенційних "найважчих зіткнень", вважає командувач сухопутних військ П'єр Шилль.

Еммануель Макрон прямо висловився про відправку військ в Україну. Французький президент запевнив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну. Також Макрон заявив, що у нього "немає жодної наївності щодо Кремлівського режиму".

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