В Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід

Майстер-самоучка побудував Екстремальний всюдихід / Фото : chasdiy.org

У Рівненській області майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід Triton для підкорення лісової гущавини і боліт українського Полісся. Будівництво екстремального автомобіля тривало 9 місяців, повідомляє Час дій.

Механік Анатолій Павлович з Рівненської області поодинці створив значний всюдихід. На сьогоднішній день Triton поки не може їздити по дорогах загального користування. Щоб отримати номери, машині потрібно пройти сертифікацію.

Майстер не виключає, що при наявності стабільного попиту готовий виробляти такі машини дрібними серіями. Але визнає, що масове виробництво не подужає – для цього потрібні інвестиції в оренду приміщень, покупку обладнання.

У конструкції українського всюдихода використовуються елементи кабіни і рами вантажного автомобіля ГАЗ-66. У цій же машини запозичені роздавальна коробка і механічна лебідка. Заради тяговитости було вирішено використовувати дизельний двигун. У передній частині автомобіля встановлений 2,5-літровий турбодизель від Mercedes-Benz.

Реклама

Російські військові біля українського кордону

Раніше американські журналісти видань The Washington Post і журналісти New York Times з посиланням на офіційних осіб США повідомили, що розвідка Сполучених Штатів зафіксувала дані про новий сценарії Росії щодо військового вторгнення в Україну. Відзначається, що Москва планує використовувати фейкові відеоматеріали з нібито нападом українців "на російськомовних на сході української держави і на території Росії".

Також The Washington Post повідомляв, що Росія стягнула до українського кордону вже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення. До вторгнення готові вже більше 62 тисяч військовослужбовців з тактичних груп російських батальйонів.

У Росії заявили, що готові відвести війська якщо захід і Київ підуть на поступки Москві. Для зниження градуса напруженості біля українського кордону РФ вимагає припинення спільних навчань ЗСУ і НАТО, поставок Україні озброєнь, виведення з території держави військових радників і інструкторів заходу, відмови Києва від вступу в НАТО і обрання позаблокового статусу. При цьому Альянс нібито повинен скасувати свою політику "відкритих дверей".

Читайте також: