Військовий облік для 17-річних юнаків: у Міноборони пояснили, чи загрожують їм штрафи

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснили, коли 17-річні юнаки мають стати на військовий облік і чи загрожують їм штрафи.

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Військовий облік 17-річних юнаків: у Міноборони розповіли про можливі штрафи / колаж Главред, фото УНІАН

Взяття на військовий облік юнаків-призовників в Україні - щорічна процедура, анітрохи не пов'язана з мобілізаційними заходами під час війни. Однак для тих із них, хто не став на військовий облік, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Людині потрібно прийти в ТЦК із документами, свідоцтво про народження має бути, ідентифікаційний код, паспорт, і, якщо вона проходила якісь військові навчання і навчалася в якихось секціях, які так чи інакше мають відношення до військової справи, якісь сертифікати, грамоти принести", - сказав офіцер.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. відео дня У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Лазуткін також не виключив, що будуть окремо введені штрафи для 17-річних хлопців, які не виконали вимоги.

"Зараз ці штрафи збільшені, тому відкидати того, що штраф може бути, ми не можемо. Є норма закону, суми штрафів від 17 тисяч гривень, досить суттєві", - підсумував він.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін. Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

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