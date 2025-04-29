У Торецьку відбуваються лобові штурми: військовий розповів про бої за місто

Найбільша активність ворога зараз на Торецькому напрямку.

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У Торецьку проходять лобові штурми / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

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Ворог намагається проводити штурмові дії в напрямку н. п. Дачне-Диліївка

У південній частині Торецька ворог не так активно себе проявляє

Армія РФ намагається проводити лобові штурми в Торецьку, а флангові атаки на сьогодні більше зосереджені в північній частині міста. Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає Укрінформ.

За його словами, найбільша активність ворога зараз на Торецькому напрямку.

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"Ворог намагається активно проводити штурмові дії в напрямку населеного пункту Дачне-Диліївка. І вчора був комбінований штурм із застосуванням мототехніки і бронетехніки, де були залучені ББМ, танки і 10 мотоциклів", - поінформував він.

У південній частині міста Торецька армія РФ проводить наступальні дії в напрямку населеного пункту Суха Балка, зазначив він.

"Що стосується південної частини, то там ворог не так активно себе проявляє, але намагається розвивати успіх, наступаючи в напрямку населеного пункту Суха Балка, це сусіднє угруповання. Там йому вдається, скажімо так, якісь свої інтереси відстоювати і продовжувати наступальні дії, а якщо беремо населені пункти Нью-Йорк, Неліпівка, Щербинівка, "Азов", там їм менш ефективно вдається проводити наступальні дії, тому вони шукають, де є можливість здійснити вогневий вплив на позиції сил оборони. Там вони діють активніше", - розповів Запорожець.

Речник зазначив, що Сили оборони знищили 10 мотоциклістів разом із мотоциклами, ББМ і пошкодили танк.

Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, 28 квітня російські ЗМІ заявили про нібито захоплення Кам'янки на Харківщині, однак у Силах оборони спростували це. Речник Віктор Трегубов зазначив, що українські позиції в селі залишаються, а заяви РФ - чергова брехня на тлі боїв у районі.

Також українські військові 412 полку Nemesis знищили переправу росіян через річку Жеребець поблизу Сватового. Вона була важливим логістичним вузлом для ворога на Харківському напрямку.

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються протидіяти українським дронам, активно використовуючи мотоцикли, всюдиходи та інший легкий цивільний транспорт для штурмів уздовж фронту. За даними ISW, тільки на Покровському напрямку з 20 березня зафіксовано 13 таких моторизованих штурмів.

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Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

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