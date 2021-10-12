У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів

Війна на Донбасі / УНІАН

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі не розглядає так званий "мирний план" від представників окупаційної влади.

Як розповів представник української делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш, такий "план" повинна подати Росія, а бойовики взагалі не є стороною переговорного процесу.

Гармаш у Facebook зазначив, що майже рік тому політичній підгрупі доручили розробити план дій щодо врегулювання конфлікту в повній відповідності з Мінськими угодами.

"Україна представила свої письмові пропозиції, а Росія досі не зробила цього. Москва лише обмежилася позицією, що в цілому підтримує "відповідні Мінським угодам підходи", запропоновані ОРДЛО. Тобто, не представила свої письмові пропозиції, а по-панськи дала оцінку пропозиціям своїх маріонеток", - зазначив Гармаш.

Він підкреслив, що оскільки переговори ведуться між Україною і Росією за посередництва ОБСЄ, то українська сторона вже майже рік просить Росію, щоб вона хоча б просто переслала від себе той план.

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"Москва наш план не приймає, але і свого не пропонує. Глухий кут", - додав Гармаш.

Нагадаємо, український "план спільних кроків" передбачає виведення російських військ з Донбасу, збільшення чисельності місії ОБСЄ, передачу контролю над кордоном і так далі.

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Окупанти ж хочуть, щоб Україна схвалила план мирного врегулювання на рівні Верховної Ради, а також закріпила в Конституції особливий статус Донбасу. Крім того, пропонується провести місцеві вибори на цих територіях до передачі контролю над кордоном з РФ.

Мирний план щодо Донбасу

Російське інтернет-видання Комерсант 24 березня опублікувало документи, які, можливо, були представлені Францією і Німеччиною в рамках плану з мирного врегулювання військового конфлікту на Донбасі. У них зазначено, що Росія і Україна дотримуються діаметрально протилежної точки зору щодо реалізації Мінських угод.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 5 березня заявив, що РФ і представники бойовиків "ЛДНР" заблокували переговорний процес в рамках ТКГ щодо Донбасу. Якщо Росія налаштована на врегулювання конфлікту, Москва повинна погодитися з мирним планом по ОРДЛО.

Голова делегації Києва в ТКГ Леонід Кравчук сказав, що Росія вже давно отримала мирний план щодо Донбасу, однак вважає за краще не коментувати дану інформацію.

Заступник голови Адміністрації президента РФ, учасник переговорного процесу по Донбасу Дмитро Козак 20 березня направив Україні, Німеччині та Франції лист, в рамках якого він заявив, що Київ так і не надав свої коментарі щодо поправок Москви до мирному плану щодо Донбасу.

Глава ОП Андрій Єрмак 21 березня розповів, що в Києві вивчили лист Козака, однак українська сторона не згодна з тими умовами щодо Донбасу, які пропонують росіяни.