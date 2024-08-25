Є загиблі та поранені: у Сумах прогриміла серія потужних вибухів

Російські окупанти вдарили з авіації по приватних будинках.

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У Сумах прогриміли потужні вибухи / Колаж Главреда. Фото: скріншот, УНІАН

Увечері 25 серпня в Сумах прогриміли потужні вибухи. Росіяни вдарили по приватному сектору. Про це повідомляє Сумська ОДА.

У місті було чути 3 потужні вибухи. Зазначається, що удари були завдані по Сумській громаді. Уже відомо, що є загиблі та поранені серед мирного населення.

"На місці працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні. відео дня

У Сумах прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо нових ракетних ударів. Російські окупанти свідомо завдають ракетних ударів по житлових будинках та інфраструктурі України з метою знищення мирного населення, заявив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні. Російські загарбники не зупиняться, поки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як повідомлялося раніше, у Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу провокацій або ракетних обстрілів.

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