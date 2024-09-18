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Росія вдарила по Сумах авіабомбами: у місті зникло світло, проблеми з водою

Руслана Заклінська
18 вересня 2024, 22:33оновлено 18 вересня, 23:29
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Після російських ударів в Сумах та навколишніх населених пунктах зникло світло, з'явилися проблеми з водопостачанням.
Росія вдарила по Сумах авіабомбами: у місті зникло світло, проблеми з водою
Росіяни запустили КАБи по Сумщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, map.ukrainealarm.com

Ввечері середи, 18 вересня, у Сумах прогриміли вибухи. У частині міста зникло електропостачання, а також з'явилися проблеми з водопостачанням. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

О 20:46 Повітряні сили України попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Через кілька хвилин військові повідомили, що російська авіація здійснила пуски КАБ на Сумщині.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

відео дня

Перший вибух у Сумах пролунав близько 22:02. Незабаром у місті прогриміли повторні вибухи.

Внаслідок російських ударів в самому місті, а також в навколишніх населених пунктах зникло електропостачання.

"Причина аварії вже встановлена і енергетики зроблять все для відновлення. Віримо в наших енергетиків", - написав начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Близько 22:19 Повітряні сили попередили про активність тактичної авіації окупантів на північно-східному та південно-східному напрямках. Росіяни запустили авіабомби в напрямку Запоріжжя та Сум.

КП "Міськводоканал" заявив, що зв'язку з черговим ударом росіян у Сумах знеструмлені усі об'єкти водоканалу.

"Здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення (крім насосів третього підйому ЦТП). Першочергово запускаємо систему водовідведення. Через кілька годин вода подаватиметься в місто з пониженим тиском", - зазначили у повідомленні.

За даними Сумської ОВА, російські окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури області.

"Сьогодні, 18 вересня росіяни вкотре здійснили авіаційний удар по обласному центру. Можливі перебої з електроенергією. Аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки", - наголосили в ОВА.

Крім цього, ворог запустив ударні безпілотники по території України. Станом на 22:30 російські БпЛА перебувають в центральній та східній частині Миколаївської області і прямують на північний-захід. Також дрони фіксують на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, вони рухаються на північ.

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Удари РФ по Сумах - останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня російські окупанти завдали масованого авіаудару по об'єктах енергетичної системи в Сумській області. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.

Вдень 17 вересня Росія завдала повторного масованого ракетного удару по енергетичних об'єктах Сум. Внаслідок атаки загорілися дві великі електропідстанції. Також виникли перебої зі світлом.

Як повідомляв Главред, у ніч на 18 вересня ворог масовано атакував Україну. На Сумщині лунали потужні вибухи. Ворожі "Шахеди" також атакували обласний центр.

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Сумы авіабомба новини Сумської області вибух війна Росії та України ракетний удар
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