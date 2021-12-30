У Кривому Розі через вживання алкоголю померло 5-місячне немовля

5-місячна дитина померла від алкогольної інтоксикації / pixabay

У місті Кривий Ріг 5-місячне немовля померло від алкогольної інтоксикації.

Батьків звинуватили у недогляді за дитиною. Про це повідомляє "Дніпровська Панорама" із посиланням на пресслужбу Криворізької південної окружної прокуратури.

"Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною) щодо батьків п'ятимісячного малюка, який загинув", – зазначають у виданні.

Судово-медичний експерт за результатами експертизи зробив висновок, що дитина померла через гостру алкогольну інтоксикацію.

Зазначається, що батьки визнали свою провину у скоєному злочині. Вони уклали з прокурором угоду про визнання своєї вини.

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Раніше повідомлялося, що в Одесі по вулиці Сортувальній в покинутій будівлі діти виявили моторошну знахідку. Двоє підлітків знайшли труп новонародженої дівчинки. Остаточну причину смерті дитини встановить експертиза.

Також у приватному пологовому будинку в Києві сталася трагедія – загинула новонароджена дівчинка. Судмедекспертиза встановила, що лікар несвоєчасно призначив кесарів розтин, і немовля задихнулося. Жінка каже, що її живіт розривався від болю, але медики відповідали, що все "добре".

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