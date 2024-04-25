У США скептично оцінюють шанси України на перемогу - Politico

Найближча мета - зупинити українські втрати і допомогти Україні набрати обертів і переломити ситуацію на полі бою.

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У США скептично ставляться до перемоги України - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада, скріншот

Попри виділення пакета військової допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів, деякі представники адміністрації президента США Джо Байдена скептично ставляться до того, що Україна зможе перемогти у війні з Росією.

Як пише видання Politico, динаміка бойових дій сильно змінилася за останні кілька місяців, почасти через те, що у Збройних сил України закінчилася зброя та боєприпаси. При цьому Конгрес США довго обговорював питання про допомогу.

"Росія зберігає перевагу в живій силі та озброєнні, і буде потрібно чимало часу, щоб повернути назад місяці й роки територіальних втрат. Офіційні особи США також ставлять питання про власну тактику і пріоритети України, особливо після того, як контрнаступ Києва провалився, що виснажило матеріальні та моральні сили", - йдеться у статті.

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Politico цитує одного з урядовців, який сказав, що "найближча мета - зупинити українські втрати і допомогти Україні набрати обертів і переломити ситуацію на полі бою".

"Після цього мета - допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи отримають вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія того, що вони це зроблять. Військові операції набагато складніші", - сказав він.

На Капітолійському пагорбі законодавці також висловлюють занепокоєння з приводу того, чи може збільшення кількості наданої США зброї призвести до перемоги України над Росією, або ж цього буде достатньо, щоб тимчасово відбити вторгнення.

Журналісти також пишуть, що перемога над Росією означає, що Україна поверне собі більшу частину або всю свою територію після 10 років війни.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок натякнув, що Україна досі не має повністю сформованого плану щодо перемоги над Росією, хоча США вестимуть переговори, щоб допомогти його викристалізувати.

"Ми зможемо продовжити переговори з українцями про те, якою є їхня довгострокова стратегія відбиття російської агресії, а потім адаптувати [майбутні] пакети для задоволення цих потреб", - сказав він.

Адміністрація Байдена вже давно стверджує, що Київ сам вирішить, як закінчиться війна: шляхом відтіснення російських військ через кордон або шляхом укладення вигідної угоди за столом переговорів. Але президент України Володимир Зеленський наполягає, що його країна має битися, доки Кримський півострів, східна територія Донбасу та інші частини країни не повернуться під контроль Києва.

"Незалежно від того, чи є це позерством, чи ні, ця позиція зобов'язує Сполучені Штати до набагато тривалішого конфлікту без будь-яких гарантій, що Зеленський досягне своїх цілей", - пишуть журналісти.

Видання пише, що новий пакет, який США передадуть Україні, міститиме армійські тактичні ракетні системи великої дальності. Загалом буде відправлено зброї та обладнання на 1 млрд доларів.

Повідомляється, що Росія все одно зберігає перевагу в живій силі та кількості озброєнь. Буде потрібно багато часу, щоб Україна змогла компенсувати територіальні втрати.

Наслідки затримки допомоги Україні від США Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові були змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Військова допомога Україні від США

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.

Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосували лише 17 сенаторів. Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.

Глава Білого дому пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні, щойно він буде на його столі в середу.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні впродовж кількох годин.

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