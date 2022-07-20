У школах з 1 вересня з'явиться важливе нововведення

В офлайн форматі школярі та студенти зможуть навчатися "там, де це можливо".
З 1 вересня в Україні новий навчальний рік розпочнеться в навчальних закладах в очному форматі за умови безпеки в конкретному регіоні або населеному пункті під час воєнного стану, а також якщо для учасників навчального процесу є обладнані споруди цивільного захисту.
Як повідомив в Telegram 20 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на селекторній нараді з керівниками областей сьогодні заслуховували інформацію від міністерств освіти і науки, внутрішніх справ, а також Держслужби з надзвичайних ситуацій щодо підготовки до початку навчання в школах.
Чиновник підкреслює, що в офлайн форматі школярі та студенти зможуть навчатися "там, де це можливо, а захисні споруди цивільного захисту навчальних закладів мають бути приведені в готовність до використання за призначенням".
Безпека дітей в школах і тривожні кнопки
Шмигаль зазначив, що пріоритетом при підготовці навчальних закладів до Дня знань та початку навчання є безпека дітей.
"Всі рекомендації вже розроблені. У сховищах повинно бути тепло, світло, вентиляція, вода і все для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персоналу правильній поведінці під час тривоги має стати регулярним", - розповів прем'єр.
Серед іншого, в школах також повинні бути і "тривожні кнопки".
Такі автоматизовані системи стали з'являтися в столиці в дошкільних дитячих установах і школах ще з 2016 року, і також згодом в інших містах України.
За допомогою "тривожної кнопки" працівники закладів можуть викликати патруль через диспетчера у відповідному відділенні поліції. Обладнання школи тривожною сигналізацією дозволяє миттєво реагувати на будь-які зміни ситуації.
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