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"Полювання" ГУР в Криму: бійці знищили ще один російський катер "Тунець"

Марія Николишин
10 серпня 2024, 09:40
158
Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників, кажуть в ГУР.
'Полювання' ГУР в Криму: бійці знищили ще один російський катер 'Тунець'
Бійці ГУР знищили ще один російський катер "Тунець" / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ГУР

У ніч з 8 на 9 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищили чергове судно російських окупантів ― швидкісний катер проекту КС 701 типу "Тунєц". Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Відомо, що внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється.

До того ж, це вже не перший впольований біля берегів півострова "Тунєц": два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два – пошкодили у травні цього року.

відео дня

"Швидкісні транспортно-десантні катери проекту КС 701 росіяни в окупованому Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики", - повідомили в ГУР.

"Полювання" на катер окупантів - відео:

'Полювання' ГУР в Криму: бійці знищили ще один російський катер 'Тунець'


Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

'Полювання' ГУР в Криму: бійці знищили ще один російський катер 'Тунець'
MAGURA V5 / Інфографіка: Главред

Ситуація в тимчасово окупованому Криму - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня в тимчасово окупованому Криму було неспокійно. Окупанти заявили, що в Севастополі тричі відбивали атаки ракет "Нептун", БПЛА і морських дронів.

6 серпня українським військовим підрозділів "Артан" та Морського центру ГУР МО України вдалося реалізувати операцію з висадки на Тендерівській косі. Спецпризначенці знищили ворожу броньовану техніку армії країни-агресора Росії, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Крім того, 6 серпня у Криму сталася жорстка пожежа в районі російського аеродрому "Жовтневе". Також лунали дуже потужні вибухи.

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