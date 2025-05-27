У сервісних центрах МВС перебої в наданні низки послуг: у чому причина

Коротко:
- У сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні низки послуг
- Відомо, що ведуться позапланові технічні роботи
В Національній інформаційній системі ведуться позапланові технічні роботи, тому у сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні низки послуг. Про це пише на сайті МВС.
Зазначається, що наразі спостерігаються перебої в:
- прийманні теоретичних і практичних іспитів;
- реєстрації та перереєстрації транспортних засобів;
- призначенні належного користувача.
Там також додали, що продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
У зв’язку з цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у Дії та Кабінеті водія. Зокрема:
- заміна посвідчення водія;
- перереєстрація авто;
- шеринг авто;
- бронювання номерних знаків;
- продовження терміну зберігання номерів.
"Про повне відновлення надання послуг повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 26 квітня по всій Україні було зафіксовано масштабний збій платіжних систем - розрахуватися карткою в магазинах, метро та інших місцях було неможливо.
Також, раніше, в Укрзалізниці стався масовий технічний збій, через який перестали працювати онлайн сервіси.
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Що відомо про сервісний центр МВС?
Сервісний центр МВС бере безпосередню участь у реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг. Серед основних функцій та послуг сервісних центрів МВС — видача та обмін посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача та зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів. На базі сервісного центру можна скласти іспит для отримання права керування транспортними засобами, пише Вікіпедія.
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