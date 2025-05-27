У сервісних центрах МВС перебої в наданні низки послуг: у чому причина

Також можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у Дії та Кабінеті водія.

https://glavred.net/ukraine/v-servisnyh-centrah-mvd-pereboi-v-predostavlenii-ryada-uslug-v-chem-prichina-10668104.html Посилання скопійоване

Перебої в роботі центрів МВС / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

У сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні низки послуг

Відомо, що ведуться позапланові технічні роботи

В Національній інформаційній системі ведуться позапланові технічні роботи, тому у сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні низки послуг. Про це пише на сайті МВС.

Зазначається, що наразі спостерігаються перебої в:

відео дня

прийманні теоретичних і практичних іспитів;

реєстрації та перереєстрації транспортних засобів;

призначенні належного користувача.

Там також додали, що продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

У зв’язку з цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у Дії та Кабінеті водія. Зокрема:

заміна посвідчення водія;

перереєстрація авто;

шеринг авто;

бронювання номерних знаків;

продовження терміну зберігання номерів.

"Про повне відновлення надання послуг повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Перебої в МВС / фото: скріншот

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 26 квітня по всій Україні було зафіксовано масштабний збій платіжних систем - розрахуватися карткою в магазинах, метро та інших місцях було неможливо.

Також, раніше, в Укрзалізниці стався масовий технічний збій, через який перестали працювати онлайн сервіси.

Читайте також:

Що відомо про сервісний центр МВС? Сервісний центр МВС бере безпосередню участь у реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг. Серед основних функцій та послуг сервісних центрів МВС — видача та обмін посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача та зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів. На базі сервісного центру можна скласти іспит для отримання права керування транспортними засобами, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред