У Києві платіжки за воду "зросли" в 4 рази: водоканал каже про збій у системі

Невідповідності в нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації в платіжних системах.

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У Києві платіжки за воду "зросли" в 4 рази / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Кияни отримали квитанції із завищеним тарифом

"Київводоканал" радить споживачам не платити сьогодні за рахунками

Жителі Києва отримали платіжки за воду із завищеним тарифом. "Київводоканал" заперечує підвищення цін і говорить про збій у системі. Про це повідомляє Київводоканал у Facebook.

Кияни в мережі повідомили, що отримали квитанції, де в платіжках за січень відображається тариф на поставку холодної води, що вчетверо більший, ніж зазвичай.

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"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає "Київводоканал", невідповідності в нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації в платіжних системах. У білінговій системі "Київводоканалу" нарахування відображаються правильно.

"Радимо споживачам сьогодні не здійснювати платіжних операцій, доки проблему не буде виправлено", - додали комунальники.

Варто зазначити, під час воєнного стану деякі тарифи на комунальні послуги заморожені. Мораторій забороняє підвищення цін на опалення, газ і гарячу воду. На інші тарифи мораторій не поширюється.

Тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що добудова енергоблоків на українських атомних станціях не вимагає підвищення тарифів на електроенергію для населення.

У Міністерстві енергетики України додали, що на сьогодні немає жодного рішення або навіть проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення.

Крім того, тариф на газ також залишається незмінним - 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року включно. Жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається.

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