У семи регіонах України перевищено показники COVID-госпіталізацій - МОЗ

У семи областях перевищено показники госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом / Reuters

Станом на 15 вересня вся Україна перебуває у "зеленій" зоні адаптивного карантину. При цьому зростає кількість регіонів, в яких епідеміологічні показники вийшли за межі норми.

Зокрема, норми перевищено в семи областях України. Як повідомляється на сайті МОЗ, це Вінницька область - 83,0%; Волинська область - 64,7%; Закарпатська область - 62,8%; Івано-Франківська область - 60,6%; Луганська область - 82,8%; Львівська область - 75,5%; Рівненська область - 51,9%.

moz.gov.ua

Зазначимо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим коронавірусом або підозрою на COVID-19 повинна становити не більше 50%.

Тим часом перший регіон вже переходить в "жовту" зону карантину. Нові правила почнуть діяти на Закарпатті вже з наступного тижня - з понеділка, 20 вересня. Це означає, що працювати там зможуть лише ті навчальні заклади, де принаймні першою дозою вакциновано не менше 80 відсотків співробітників. В уряді не виключають, що незабаром зелену зону залишать всі області.

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Коронавірус і карантин в Україні

Станом на ранок середи, 15 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4640 жителів країни. Зокрема захворіла 531 дитина.

13 вересня на засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають covid-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

Крім того Кабмін вніс деякі зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що Україна перейде в жовту зону карантину найближчим часом. Однак, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.