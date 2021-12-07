У Рівному жінка намагалася врятувати чоловіка і проткнула його ножем

Чоловік помер до приїзду медиків / УНІАН

У Рівному жінка настільки яро намагалася врятувати чоловіка, що проткнула йому шию ножем.

Як це повідомляє itvmg.com, інцидент стався 7 грудня.

Чоловікові стало погано. Він не зміг дихати. Жінка викликала "швидку", а тим часом вирішила самостійно надати йому допомогу.

В результаті, коли медики приїхали, то чоловік помер, а на його тілі було виявлено ножове поранення шиї.

Свій вчинок жінка пояснила тим, що у її співмешканця почалися судоми і він не міг дихати, для того, щоб допомогти йому, вона і проткнула шию ножем.

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Експертиза показала, що смерть настала в результаті епілептичного приступу.

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