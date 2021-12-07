У Рівному жінка намагалася врятувати чоловіка і проткнула його ножем

Чоловік помер до приїзду медиків.
У Рівному жінка настільки яро намагалася врятувати чоловіка, що проткнула йому шию ножем.
Як це повідомляє itvmg.com, інцидент стався 7 грудня.
Чоловікові стало погано. Він не зміг дихати. Жінка викликала "швидку", а тим часом вирішила самостійно надати йому допомогу.
В результаті, коли медики приїхали, то чоловік помер, а на його тілі було виявлено ножове поранення шиї.
Свій вчинок жінка пояснила тим, що у її співмешканця почалися судоми і він не міг дихати, для того, щоб допомогти йому, вона і проткнула шию ножем.
Експертиза показала, що смерть настала в результаті епілептичного приступу.
читайте такожВ Анталії померла Українка: консульство шукає рідних дівчиниНагадаємо, у Полтаві трапилася жахлива трагедія. У середу, 1 грудня, в одній з орендованих квартир на риболовецькому провулку були знайдені тіла двох хлопців 25 і 17 років. Про страшну знахідку копам повідомила господиня квартири.
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