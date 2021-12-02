Моторошна трагедія в Полтаві: у квартирі, замкненій зсередини, загадково померли двоє хлопців

За попередньою інформацією поліції, молоді люди приїхали до Полтави на заробітки.
У Полтаві трапилася жахлива трагедія. У середу, 1 грудня, в одній з орендованих квартир на риболовецькому провулку були знайдені тіла двох хлопців 25 і 17 років. Про страшну знахідку копам повідомила господиня квартири.
Як розповіли в поліція, в квартирі був ще один хлопець, його без свідомості госпіталізували в реанімацію. Копи встановлюють його особу.
"Повідомлення від власниці квартири надійшло в поліцію 1 грудня близько 17:00. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативна група встановила особи померлих. Ними виявилися 25-річний чоловік з Гадяччини та 17-річний юнак з Миргородщини. Під час огляду тіл померли, візуальні ознаки насильницької смерті не виявлені", - розповіли в поліції.
Поки відомо, що хлопці приїхали в Полтаву з різних районів області на заробітки, а орендована ними квартира була закрита зсередини.
За фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті з'ясовує слідство.
Нагадаємо, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.
Також у Харкові знову сталася смертельна аварія. Жінки, що переходили дорогу по "зебрі", померли від удару машини.
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