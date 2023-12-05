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Ворог уважно стежить: ЗСУ закликали не проводити масових святкувань

Єлизавета Бельмас
5 грудня 2023, 21:34
Центр стратегічних комунікацій ЗСУ звернувся до українців з попередженням.
ВСУ закликали не проводити масових святкувань
ВСУ закликали не проводити масових святкувань / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні вже з завтрашнього дня, 6 грудня, стартує низка новорічних свят. У Страткомі ВСУ звернулися до українців з проханням.

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ закликає дотримуватися чинних обмежень, які стосуються проведення масових заходів, особливо - в районах бойових завдань, зокрема - напередодні зимових свят.

"Закликаємо дотримуватися чинних обмежень щодо проведення масових заходів у районах виконання бойових завдань, зокрема напередодні та під час зимових свят", - написали у повідомленні.

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У відомстві також пояснили, що ворог уважно спостерігає і відстежує всю інформацію про переміщення і скупчення не тільки українських військовослужбовців, а й цивільного населення.

У зв'язку з цим будь-який масовий захід і урочисті збори з великою імовірністю можуть стати метою ракетних ударів або бомбардування.

"Ворог уважно стежить за будь-якою інформацією про переміщення або скупчення як українських військовослужбовців, так і цивільного населення. Масові заходи, урочисті збори з великою ймовірністю можуть стати метою ракетних ударів або бомбардувань. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і зберігайте інформаційну тишу". - повідомили в Страткомі ВСУ.

Попередження від Страткома ВСУ
Попередження від Страткома ВСУ / скріншот

Ситуація в Україні

Нагадаємо, Російські пропагандисти розповідають про захоплення Мар'їнки в Донецькій області, і в Міністерстві оборони країни-агресора вже декларували "повний контроль" над руїнами цього населеного пункту. Однак це не відображає реальної ситуації, оскільки у місті тривають активні бої. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

Але, російські війська продовжують активні спроби захоплення Авдіївки і досягають певних успіхів, повідомляє військовий експерт Михайло Жирохов. Обстановку на Авдіївському напрямку він прокоментував в ефірі Радіо NV. За його словами, зберігати контроль над Авдіївкою вкрай важко через те, що всі логістичні маршрути знаходяться під контролем російських сил.

Також українські військові 5 грудня збили російський бомбардувальник Су-24М, який під прикриттям Су-30 летів в атаку на Одеську область. Су-20м збили в районі острова Зміїний, доповів командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

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