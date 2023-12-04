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На півдні - "врожай" з полонених окупантів, Росія влаштувала нове "пекло" на фронті

Яна Ставська
4 грудня 2023, 22:26
Російське командування жене окупантів на позиції ЗСУ, не рахуючись з власними колосальними втратами.
ВСУ, ЗСУ, война, війна, россия, росія
ЗС РФ активізувалися по всій лінії фронту / Колаж Главреда. Фото: 47 ОМБр, Міноборони РФ

Протягом 4 грудня відбулось 61 бойове зіткнення з ворогом на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському і Запорізькому напрямках. Водночас за три тижні на півдні в полон здалися близько 80 російських військових.

Що відбувається на фронті станом на вечір 4 грудня

  • Куп'янський напрямок

Відбито 10 атак в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

  • Лиманський напрямок

Бої ідуть в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області. Росіяни намагались витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів за підтримки авіації - відбито 8 атак противника.

відео дня

  • Бахмутський напрямок

9 атак окупантів відбито в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.

  • Авдіївський та Мар'їнський напрямки

Росіяни безуспішно, за підтримки авіації, намагались прорвати оборону ЗСУ. Всього відбито 12 штурмів російських загарбників у районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.

За словами речника об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, на Авдіївському і Мар’їнському напрямках все ще тривають активні піхотні атаки.

У піхотних атаках сьогодні втратив ще декілька сотень осіб. Але попри важкі втрати в живій силі, росіяни не полишають спроб захопити Авдіївку.

Також фіксуються випадки відмови російських солдатів йти на штурми. Лісосмуги і узбіччя доріг просто завалені тілами російських солдатів, зазначив Штупун.

  • Запорізький напрямок

Сили оборони в районі Роботиного відбили всі атаки противника, який намагався відновити втрачене положення.

Росіяни використовують менше техніки через погодні умови. Крім того, він зауважив, що наші воїни дуже успішно знищують російську техніку.

"Наразі ворог не застосовує техніку, він просто закидає наші позиції м’ясом", - повідомив він.

Росія активізувала війська по всій лінії фронту - головне

Останніми днями російські окупанти перейшли до більш активних наступальних дій, зокрема на Сході. Екс-командир полку "Азов", заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін вважає, що наступальні дії РФ будуть і на Авдіївському, і на Куп‘янському, і на Бахмутському напрямку. І на інших напрямках теж.

Водночас ворог зменшив використання бронетехніки для штурмів на Бахмутському напрямку і кидає у бій піхоту. При цьому усі штурмові дії росіяни здійснюють за підтримки великої кількості особового складу.

За словами екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки, війна в Україні зараз не в глухому куті, а в патовій ситуації, з якої є вихід. Масове використання ракет дальністю до 500 км дозволить українцям у дуже стислі терміни звільнити окупований Крим, сказав він.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ Мар'їнка Бахмут Лиман війна Росії та України
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