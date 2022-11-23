ЗСУ знищують окупантів під Авдіївкою / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook.com/zhebrivskyi

Бійці Збройних сил України вже знищили професійний "кістяк" збройних сил РФ, тому на Авдіївському та Бахмутському напрямках в окупанти кидають у бій мобілізовані кадри.

Головний план ЗСУ на Авдіївському та Бахмутському напрямках - максимально вимотати противника, завдати йому непоправних втрат, повідомив спікер східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це робиться щодня, і значний кістяк професійних збройних сил РФ можна сказати вже винищений. Зараз йдуть мобілізовані кадри", - розповів він.

За словами Череватого, ворог підтягує мобілізованих на східну ділянку фронту. Так, за минулу добу в Ялту (Донецька обл.) прибули до трьох тисяч мобілізованих. Однак ЗСУ цей процес контролюють і маневрують своїми резервами та вогневими засобами.

"Практика останніх місяців показує, що в плані заподіювання шкоди, знищення ворога у нас неймовірна перевага над ним... Ми набагато технологічніше працюємо, використовуємо нові засоби, техніку і технології...",- додав представник ВСУ.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. Однак ЗСУ не поступаються окупантам і весь час майстерно обламують плани росіян.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. З цього російські окупанти не відстають від міста.

Радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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