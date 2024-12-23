Окупанти можуть готувати новий наступ: Андрющенко вказав на важливий момент

На чотирьох полігонах поблизу Маріуполя спостерігається підвищена активність ворога.

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Окупанти активізувалися в Маріуполі / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Ключові тези:

Окупанти перекидають підкріплення з РФ

На чотирьох полігонах спостерігається підвищена активність ворога

Ситуація в Маріуполі нагадує підготовку до Вугледарського наступу

Російські загарбники перекидають значну частину підкріплень в Маріуполь з РФ. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

Він зазначив, що росіяни "насичують" особовим складом та технікою Запорізьку область та частину Донецької області, включаючи Курахівський і Времівський напрямки.

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"На початку минулого тижня ці потреби вони намагалися закрити переміщенням сил з Криму та Херсонського напрямку, а тепер підготовлені підрозділи прибувають безпосередньо з території Росії", - сказав Андрющенко.

За його словами, на чотирьох полігонах спостерігається підвищена активність. Останній раз подібне спостерігалось влітку, перед підготовкою до Вугледарського наступу.

"Особливо активний полігон, розташований на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями, де постійно працюють гармати і чути вибухи. Використовується ствольна артилерія, що давно не спостерігалось. Також дуже активний полігон, який свого часу побудували північнокорейські інструктори. Він знаходиться неподалік від селищ Сартана і Зоря. Такої активності тут не спостерігалося ніколи. Чутно вибухи, використання ствольної артилерії.", - розповів Андрющенко.

Він додав, що два інші полігони, один біля Бердянська в районі Новопетрівки та інший в Маріупольському районі, більше орієнтовані на підготовку штурмових підрозділів.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на ЗМІ, країна-агресор Росія планує активізувати бойові дії на правобережній частині Херсонщини. Рішення про наступ на Херсон нібито вже ухвалено. Проводити операцію будуть підрозділи РФ, які восени 2022 року вже відступали з Херсонщини.

Нагадаємо, російські військові спробували прорватися до звільненого Херсона, але їхні спроби були невдалі — усі атакувальні групи знищено. У зв’язку з цим у російських Z-каналах посилилися істеричні настрої, панічні дискусії та критика воєнного керівництва Росії.

Нещодавно, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили потужний штурм ворога та знищили бронетанкову групу РФ. За даними ОСУВ "Хортиця", до штурму ворог залучив 5 одиниць бронетехніки - 2 танки та 3 БМП із десантом.

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Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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