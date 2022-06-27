Окупанти вкрали рухомий склад УЗ і зробили з нього бронепоїзд: він вразливий для NLAW і Javelin

"Нова" техніка окупантів нібито призначена для ведення інженерної розвідки та доставки боєприпасів до лінії фронту, а насправді – для бойових дій.
Російські окупанти вкрали в Харківській області рухомий склад Укрзалізниці та зробили з нього бронепоїзд. Він отримав назву Єнісей та нібито призначений для ведення інженерної розвідки й доставки боєприпасів до лінії фронту, а насправді – для бойових дій при охороні ворожих комунікацій.
Про це пише військовий портал Defence Express. Експерти зазначають, що "нова" техніка окупантів має вразливі місця, що дозволяють українцям знищити її.
В "голові" бронепоїзда стоїть платформа з ЗУ-23-2, яка передусім служить як протипіхотна зброя. Друга платформа з БМП-2 має апарат для з'їзду, щоби за необхідності вона могла "кружляти" навколо броненосця.
У РФ визнали, що для того, щоби побудувати Єнісей, військові РФ вкрали контейнери, тепловози і рухомий склад УЗ в Харківській області. Заявлена схема поїзда - два маневрових тепловози типу ЧМЕ3, вісім вагонів (з яких чотири – платформи з БМП-2 і ЗУ-23-2).
"Теоретично, для перевезення вантажів є два критих вагона-"товарняка". Але так виходить досить специфічна ситуація: окупанти і в них обладнали вогневі точки, і в таких критих вагонах збираються возити, наприклад, боєприпаси", – йдеться в матеріалі.
У російського бронепоїзда є вразливі місця. Наприклад, між колісними парами тепловоза присутній паливний бак (чорного кольору), в який заливається дизельне паливо, і він ніяк не захищений.
читайте такожХвалена зброя РФ існує лише у фантазіях генералів: чим насправді воює армія РосіїВсе, що розташоване над колесами в тепловозі ЧМЕ3 – це або силова установка, або кабіна екіпажу. Такий захист бронелистами фахівці називають скоріше з розряду "мангалів" на танках – він дає екіпажу психологічне відчуття "захищеності", але не витримує зустрічі з NLAW або Javelin або іншими системами протитанкового озброєння.
"Ми сподіваємося, що ці рядки прочитали зокрема і люди, які застосують в практичній площині знання про вразливі місця російського бронепоїзда "Єнісей", що "виник" на тимчасово окупованих районах Харківщини", – пише видання.
Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів.
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