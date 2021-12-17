У РФ пояснили вердикт суду з підтвердженням присутності російських військ на Донбасі

Російська армія / УНІАН

У Кіровському районному суді Ростова-на-Дону пояснили текст вироку, в якому йдеться про російські військові частини в невизнаних "ЛНР" і "ДНР".

У суді зазначили, що йдеться про свідчення підсудного, повідомляє РБК.

В інстанції зазначили, що на порталі був розміщений "знеособлений вирок", відповідний документам з матеріалів кримінальної справи. "Там наведені свідчення підсудного. У фабулі звинувачення і в тому, що визнає суд, цього не говориться. Там говориться, що [В'ячеслав] Забалуєв показав таке - і перерахування. Ми ж не можемо вплинути на його свідчення", — говорять в суді.

Суд визнав присутність частин РФ на Донбасі

Йдеться про вирок, який суд виніс 10 листопада поточного року. Згідно з ним, заступник голови Ростовського управління з військового харчування однієї з комерційних компаній був посередником при дачі хабарів голові Центру санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу (ЮВО).

У документі, зокрема, наводяться слова одного зі свідків. Він стверджує, що вищевказаний полковник вимагав щомісячну плату в розмірі 90 тисяч рублів за відсутність перешкод при поставках. "Продовольство призначалося для відправки у військові частини збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР і ЛНР", — йдеться у вироку.

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Раніше Кіровський районний суд опублікував на своєму сайті вирок, де серед іншого згадувалися "військові частини збройних сил РФ, що дислокуються на території "ДНР" і "ЛНР". На даний момент запис з сайту видалена.

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