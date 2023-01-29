У розвідці дізналися ймовірні плани РФ: Зеленський зібрав засідання Ставки

Президенту доповіли про оперативну обстановку на фронті, зокрема, на Донецькому напрямку і на півдні.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Заслухали доповіді по оперативній обстановці на фронті, зокрема, на Донецькому напрямку і на півдні", - повідомляється в Telegram-каналі президента.

Крім того, на засіданні розглянули важливу інформацію від розвідки про можливі дії ворога на найближчий період. "Готуємося до всіх можливих подій", - написав Зеленський.

Обговорили також питання забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

"2023-й має бути і обов'язково буде роком нашої перемоги!", - підсумував президент.

Раньше Зеленський назвав 2023 роком перемоги України у повномасштабній війні, яку розв'язала країна-агресор Росія. Про це український гарант написав у своєму Telegram.

"Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже точно дізналися, хто ними є. Бажати щирої любові? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри і надії? Обидві вже давно - в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми і наші близькі. Бажати світла? Він - у кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх занадто багато", - написав президент

За його словами, зараз в українців є лише одне бажання, яке вони зможуть втілити в життя своєю працею, боротьбою, взаємодопомогою і людяністю. Йдеться про перемогу нашої держави в російсько-українській війні.

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