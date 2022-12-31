"2023 стане роком перемоги над ворогом": Зеленський привітав українців з Новим роком

Президент підкреслив, що зараз українці мають лише одне бажання, яке зможуть втілити у життя своєю працею, боротьбою, взаємодопомогою та людяністю.

Зеленський привітав українців з Новим роком / Facebook Владимир Зеленский

Президент України Володимир Зеленський назвав 2023 роком перемоги України у повномасштабній війні, яку розв'язала країна-агресорка Росія. Про це український гарант написав у своєму Telegram.

"Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато", - написав президент

За його словами, зараз українці мають лише одне бажання, яке зможуть втілити у життя своєю працею, боротьбою, взаємодопомогою та людяністю. Йдеться про перемогу нашої держави в російсько-українській війні.

"З Новим роком! Роком нашої перемоги", - додав глава держави.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний удар Росії по Україні. У своєму зверненні він згадав відеопривітання глави Кремля Володимира Путіна, яке він записав нібито в оточенні військових. Український лідер звернувся до росіян їхньою мовою.

"Ваш лідер хоче показати, що у нього за спиною військові, що він – попереду. Але він-то якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій і палаців. Він ховається за вами, і сам спалює вашу країну і ваше майбутнє. Терор вам ніхто не пробачить. Ніхто в світі вам цього не пробачить. Україна не пробачить", - сказав глава держави.

Окрім того, Зеленський заявив, що українська протиповітряна оборона в новому році стане ще сильнішою та результативнішою. Глава держави підкреслив, що ППО України може стати найпотужнішою у Європі.

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