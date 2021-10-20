У пріоритеті продукти та ліки: як українці готуються до локдауну

Опитування показало, що тільки третина респондентів готується до посилення карантинних заходів в Україні.
Більшість українців не готуються до можливого посиленню карантину. Ті, хто чекає локдауна, вважають за краще запасатися продуктами і ліками.
Згідно з опитуванням, проведений соціологічною компанією Gradus Research, тільки третина респондентів готується до посилення карантинних заходів (локдауну).
За ситуацією із захворюваністю COVID-19 стежать 86% жителів населених пунктів, де живуть понад 50 тисяч осіб.
Звідки дізнаються?
- перегляд новин (50%);
- читання сайтів (47%);
- групи в месенджерах / соціальних мережах (41%);
- інформація від МОЗ (27,6%);
- інформація від оточення (20,8%).
читайте такожЛікарі рятують 3-місячне немовля з COVID-19 у Львові: дитина у вкрай важкому станіЯк йде підготовка до локдауну
Тільки 1/3 респондентів готується до посилення карантинних заходів. Найпопулярніші види підготовки:
- запаси продуктів харчування (48%);
- купівля медикаментів (30%);
- подорожі, поки є можливість (19,7%);
- походи в театри, кіно і спортзали, поки їх не закрили (16,2%).
Які області вже в "червоній" зоні
Станом на 20 жовтня, у "червоній" зоні Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська та Сумська (з 23 жовтня) області. У цих регіонах введені максимальні обмеження. Так, заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, ринків.
Відповідно до правил адаптивного карантину, в "червоній" зоні дозволена робота продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти та банків.
Разом з тим, за умови стовідсоткової вакцинації співробітників і відвідувачів бізнес має право працювати.