У пріоритеті продукти та ліки: як українці готуються до локдауну

За ситуацією з COVID-19 стежать 86% жителів населених пунктів, де живуть понад 50 тисяч осіб / УНІАН

Більшість українців не готуються до можливого посиленню карантину. Ті, хто чекає локдауна, вважають за краще запасатися продуктами і ліками.

Згідно з опитуванням, проведений соціологічною компанією Gradus Research, тільки третина респондентів готується до посилення карантинних заходів (локдауну).

За ситуацією із захворюваністю COVID-19 стежать 86% жителів населених пунктів, де живуть понад 50 тисяч осіб.

Звідки дізнаються?

перегляд новин (50%);

читання сайтів (47%);

групи в месенджерах / соціальних мережах (41%);

інформація від МОЗ (27,6%);

інформація від оточення (20,8%).

читайте також Лікарі рятують 3-місячне немовля з COVID-19 у Львові: дитина у вкрай важкому станіЯк йде підготовка до локдауну

Тільки 1/3 респондентів готується до посилення карантинних заходів. Найпопулярніші види підготовки:

запаси продуктів харчування (48%);

купівля медикаментів (30%);

подорожі, поки є можливість (19,7%);

походи в театри, кіно і спортзали, поки їх не закрили (16,2%).

Які області вже в "червоній" зоні

Станом на 20 жовтня, у "червоній" зоні Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська та Сумська (з 23 жовтня) області. У цих регіонах введені максимальні обмеження. Так, заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, ринків.

Відповідно до правил адаптивного карантину, в "червоній" зоні дозволена робота продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти та банків.

Разом з тим, за умови стовідсоткової вакцинації співробітників і відвідувачів бізнес має право працювати.