В ООН різко відмежувалися від слів "джерела" про те, що РФ мала право бити по порту в Одесі - МЗС

Речник МЗС України Олег Ніколенко сказав - генсек ООН Антоніу Гутерріш категорично засудив обстріл порту в Одесі. І це офіційна позиція організації.
В ООН відмежувалися від анонімного коментаря свого чиновника про те, що росіяни "технічно" не порушили домовленості про вивезення зерна своїм ракетним обстрілом Одеського порту. Про це на своїй сторінці в Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.
Ніколенко прокоментував статтю видання The New York Times, в якій це анонімне джерело висловлювалося.
"Начебто неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які безпосередньо не задіяні в експорті зерна. М'яко кажучи, нас така позиція здивувала", - зазначив дипломат.
Ніколенко зазначив - слова неназваного чиновника прямо вступають в протиріччя із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерріша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту.
"Ось і біда з цими неназваними джерелами: запустили провокативний наратив, А відповідальності ніякої. Це було зроблено навмисне або ненавмисно ‒ питання відкрите", ‒ підсумував речник МЗС.
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Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удар по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".
Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш виступив із заявою, в якій беззастережно засуджує атаку.
Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.
Країни Євросоюзу і ряд окремих країн-кандидатів засудили атаку.
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