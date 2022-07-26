У окупованому Донецьку вибухнула нафтобаза: окупанти в паніці звинувачують ЗСУ

У Донецьку вибухнула нафтобаза / Скріншот відео

В окупованому Донецьку вибухнула нафтобаза. Російські пропагандисти стверджують, що удар нанесли ЗСУ. Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Кілька вибухів прогриміли у Будьонівському районі міста. Після цього почалася сильна пожежа. На кадрах видно стовпи густого чорного диму та сильне займання.

Російські пропагандисти стверджують, що ЗСУ нібито "вдарили по нафтобазі" з американських гаубиць М777 155-мм калібру. За їх даними, постраждалих та загиблих немає.

Українська сторона поки не прокоментувала ситуацію.

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Нагадаємо, 4 липня, стало відомо про те, що в Донецькій області українські військові знищили найбільший склад боєприпасів окупант. Він був розташований в місті Сніжне.

Ігор Гіркін явно був у паніці і припустив, що Путіну не доповідають про такі втрати, адже українці знищили на той момент вже 4 головних склади боєприпасів в регіоні.

Наступного дня в окупованому Донецьку вибухали боєприпаси, які російські військові розмістили на території автоцентру КАМАЗ. Вибухи були чутні завдяки ЗСУ, які власне і вдарили по складу з боєприпасами.

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