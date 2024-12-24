Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В окупованому Бердянську могли підірвати автомобіль топ-колаборанта

Віталій Кірсанов
24 грудня 2024, 13:12
88
За попередньою інформацією, в автомобілі пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет.
Бердянськ, вибух
У машині нібито пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет / колаж: Главред, фото: t.me/brdVP, t.me/andriyshTime

Коротко:

  • До окупації міста Нечет був завідувачем будинку культури
  • На місці події працювала швидка допомога
  • Нечет підозрюється у вчиненні колабораціоністської діяльності

У вівторок, 24 грудня, в окупованому Бердянську вибухнула машина. За попередньою інформацією, в автомобілі пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет. Про це повідомляє "Бердянск Сегодня".

Зазначається, що наразі окупаційна влада міста не надавала жодних коментарів щодо ситуації. Наразі відсутня точна інформація про причину вибуху та чи є постраждалі. За інформацією від місцевих жителів, на місці події працювала швидка допомога і когось забрали до лікарні.

відео дня

Згодом журналісти отримали інформацію, що автомобіль може належати голові окупаційної ради міста Василю Нечету.

До окупації міста Нечет був завідувачем будинку культури "Нафтохімік". Після приходу окупантів у місто, він перейшов на їхній бік. Згодом записався до лав партії "Единая Россия" і був призначений головою окупаційної ради. Також він активно схиляв інших працівників культури до співпраці з окупантами.

Нечет підозрюється Нацполіцією України у вчиненні колабораціоністської діяльності, тобто вчиненні дій, спрямованих на добровільне обрання громадянином України до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території.

Водночас керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив, що наразі уточнюється інформація щодо вибуху автомобіля, щоб можна було зробити остаточні висновки.

Ліквідація топ-військових РФ - останні новини

13 листопада в тимчасово окупованому Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Його автомобіль було підірвано. За даними ЗМІ, ліквідація Транковського - успішна спецоперація Служби безпеки України.

Валерій Транковський - військовий злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.

12 грудня в Підмосков'ї в Кузьмінському лісопарку ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського.

Шатський займався модернізацією російських крилатих ракет X-59 до рівня X-69, а також впроваджував нові БПЛА.

Вранці 17 грудня в Москві ліквідували начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Підрив топ-військового країни-агресора є спецоперацією Служби безпеки України.

Читайте також:

Що за місто Бердянськ?

Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Бердянськ окупація закон про колаборантів новини Бердянська
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Після заяви про "голодних українок": скандального професора покарають - деталі

Після заяви про "голодних українок": скандального професора покарають - деталі

14:57Україна
Вгатить дощ і температура +12: Україну зачепить потужний циклон

Вгатить дощ і температура +12: Україну зачепить потужний циклон

14:18Синоптик
"Агресор досягнув мети": в Естонії зробили важливу заяву про війну в Україні

"Агресор досягнув мети": в Естонії зробили важливу заяву про війну в Україні

14:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Ми працюємо, бо знаємо, що нас чекають": як фонд "Велич життя" на чолі з Аллою Ландар рятує життя на передовій

"Ми працюємо, бо знаємо, що нас чекають": як фонд "Велич життя" на чолі з Аллою Ландар рятує життя на передовій

Різдвяний Святвечір 2024: що категорично не можна робити 24 грудня

Різдвяний Святвечір 2024: що категорично не можна робити 24 грудня

Синоптики оголосили штормове попередження: де прогнозують сніг та дощі

Синоптики оголосили штормове попередження: де прогнозують сніг та дощі

Жорстка буря не закінчується: в Україні вирує геомагнітний шторм

Жорстка буря не закінчується: в Україні вирує геомагнітний шторм

Ракета "Орешник" не зовсім нова: відомі перші результати вивчення уламків

Ракета "Орешник" не зовсім нова: відомі перші результати вивчення уламків

Останні новини

15:24

50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну до кінця війни - Чернишов

14:57

Після заяви про "голодних українок": скандального професора покарають - деталі

14:18

Вгатить дощ і температура +12: Україну зачепить потужний циклон

14:15

"Агресор досягнув мети": в Естонії зробили важливу заяву про війну в Україні

14:12

Зірка Вечірнього Кварталу розповів про весілля та головний привід для гордості

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:59

У Мережі "гуляє" фейк про зниження мобілізаційного віку: у Раді та НГУ його спростували

13:57

Що одягнути на день народження: модний і стильний образ вразить уяву

13:24

Окупанти намагаються оточити ЗСУ: ситуація біля Макарівки складна - Волошин

13:12

В окупованому Бердянську могли підірвати автомобіль топ-колаборанта

Реклама
12:38

"Війна в Україні закінчиться у 2025 році": Орбан заявив про два сценарії

12:35

Новина про здоров'я Короля Чарльза засмутила його підданих

11:58

"Вічному" ліхтарику байдуже до довгих вимкнень: як швидко і легко зробити лампу

11:50

У 2025 році вирішиться доля війни в Україні: Влад Росс назвав місяцьВідео

11:47

"Мій проект": Арестович заявив, що він "призначив" Залужного головнокомандувачемВідео

11:25

Астролог Влад Росс розповів, для чого буде сприятливим 2025 рік

11:07

Київ пропонує ЄС припинити підтримку біженців, щоб повернути їх додому - El Pais

10:45

Білла Клінтона терміново госпіталізували: що сталося

10:38

Чи будуть відключати світло на Різдво: українцям дали відповідьВідео

10:38

Британські війська можуть приїхати в Україну для навчання ЗСУ - The Times

09:58

Чим відмити тротуарну плитку: напрочуд простий та ефективний спосіб

Реклама
09:56

Російське судно із стратегічним вантажем затонуло після вибуху: деталіВідео

09:30

Атака дронів по аеродрому в Міллеровому: у Forbes назвали можливу мету

09:29

Гороскоп на завтра 25 грудня: Стрільцям - величезне везіння, Тельцям - прибуток

09:25

2000 "шахедів" на місяць: РФ подвоїла виробництво дронів - Defense Express

08:20

Євросоюз має намір виготовити для України мільйони боєприпасів - єврокомісар

08:04

Україна майже завершила розробку ракети "Трембіта": на що здатна нова зброя - Politico

07:00

Путін вирішив відкласти захоплення Покровська: в ISW сказали, що він хоче натомість

06:47

Не залишайте Трампа і Путіна наодинці, світ у небезпеціПогляд

06:03

Гороскоп на 2025 рік: якому знаку зодіаку неймовірно пощаститьВідео

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти рибу

05:00

Жорстка буря не закінчується: в Україні вирує геомагнітний шторм

04:55

"РФ утилізує їх": Зеленський назвав втрати північнокорейських солдатів

04:30

Для чого колись чіпляли звисаючі стрічки на кузов авто: відповідь здивує

04:00

Який подарунок до душі найбільше: швидкий тест на приховані риси особистості

03:40

Блок управління під мікроскопом: несподівані дані про ракету "Орешник"

03:15

ЗСУ контролюють 30% міста, ситуація у Кураховому дуже складна - лейтенант ЗСУ

03:12

Більше ніяких "стрілок": жінка поділилась геніальним лайфхаком для міцності колготокВідео

02:31

"Мандаринки" будуть танути в роті: швидкий рецепт смачної закуски на Новий рік

01:30

Євген Клопотенко вперше зізнався в романі з кондитером-зіркою "МастерШеф"

01:01

"Йому вигідні тіньові домовленості з Путіним": Зеленський розкритикував Фіцо

Реклама
23 грудня, понеділок
23:05

Стратегічний для РФ аеродром: на базі "Міллерово" влаштували справжню "дискотеку"Відео

22:36

"Трембіта" дістане до Москви: Україна створює нову ракету – The Economist

22:18

Різдвяний Святвечір 2024: що категорично не можна робити 24 грудня

22:06

Скорочення атак Шахедами у грудні: Британська розвідка назвала причину "затишшя"

21:47

Зібралися за п'ятим: Інна Мірошниченко заговорила про нову дитину

21:31

Незабутній тиждень чудес: які три знаки Зодіаку отримають шанс на щастя

21:15

У Раді зробили заяву щодо демобілізації військових і назвали головний пріоритет

21:12

Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години

21:09

Що буде, якщо додати мед у гарячий чай: міф чи серйозна небезпека

20:35

Різдвяне перемир'я від Орбана: що за цим стоїтьПогляд

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЩо символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Рецепти на Новий рік
Шикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти