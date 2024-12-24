В окупованому Бердянську могли підірвати автомобіль топ-колаборанта

За попередньою інформацією, в автомобілі пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет.

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У машині нібито пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет / колаж: Главред, фото: t.me/brdVP, t.me/andriyshTime

Коротко:

До окупації міста Нечет був завідувачем будинку культури

На місці події працювала швидка допомога

Нечет підозрюється у вчиненні колабораціоністської діяльності

У вівторок, 24 грудня, в окупованому Бердянську вибухнула машина. За попередньою інформацією, в автомобілі пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет. Про це повідомляє "Бердянск Сегодня".

Зазначається, що наразі окупаційна влада міста не надавала жодних коментарів щодо ситуації. Наразі відсутня точна інформація про причину вибуху та чи є постраждалі. За інформацією від місцевих жителів, на місці події працювала швидка допомога і когось забрали до лікарні.

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Згодом журналісти отримали інформацію, що автомобіль може належати голові окупаційної ради міста Василю Нечету.

До окупації міста Нечет був завідувачем будинку культури "Нафтохімік". Після приходу окупантів у місто, він перейшов на їхній бік. Згодом записався до лав партії "Единая Россия" і був призначений головою окупаційної ради. Також він активно схиляв інших працівників культури до співпраці з окупантами.

Нечет підозрюється Нацполіцією України у вчиненні колабораціоністської діяльності, тобто вчиненні дій, спрямованих на добровільне обрання громадянином України до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території.

Водночас керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив, що наразі уточнюється інформація щодо вибуху автомобіля, щоб можна було зробити остаточні висновки.

Ліквідація топ-військових РФ - останні новини

13 листопада в тимчасово окупованому Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Його автомобіль було підірвано. За даними ЗМІ, ліквідація Транковського - успішна спецоперація Служби безпеки України.

Валерій Транковський - військовий злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.

12 грудня в Підмосков'ї в Кузьмінському лісопарку ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського.

Шатський займався модернізацією російських крилатих ракет X-59 до рівня X-69, а також впроваджував нові БПЛА.

Вранці 17 грудня в Москві ліквідували начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Підрив топ-військового країни-агресора є спецоперацією Служби безпеки України.

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Що за місто Бердянськ? Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

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