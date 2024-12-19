"Аж будинки тремтіли": у Мурманську поблизу бази Північного флоту РФ лунали вибухи

Основне:
- У Мурманську лунали вибухи
- Хвилі від вибухів росіяни відчули на відстані кількох десятків кілометрів
- Ймовірно, вибухи лунали поблизу бази Північного флоту РФ
У країні-агресор Росії жителі Мурманська і розташованого за 12 км від нього Сєвероморська напередодні скаржилися про звуки вибухів. Вони могли статися неподалік від головної військово-морської бази Північного флоту РФ. Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер".
У повідомленні йдеться, що ввечері в середу росіяни писали про два потужні вибухи. Один із вибухів потрапив на відео.
Судячи з кадрів, подія могла статися на одному з численних військових об'єктів у районі головної військово-морської бази Північного флоту Росії, розташованої в Сєвероморську, і двох військових аеродромів.
Водночас The Barents Observer вдалось ідентифікувати, що за 13 км від місця зйомки розташований військовий аеродром "Сєвероморськ-1". Там базуються російські винищувачі, бомбардувальники та ескадрилья вертольотів Ка-27.
У місцевих пабліках писали, що хвилі від вибухів відчули на відстані кількох десятків кілометрів. Судячи з повідомлень у соцмережах, вибухи було зафіксовано в районі 17:30.
"Зараз знову були бавовни, та так, що тремтіли будинки в Мурманську. У кого тремтіли вікна?", - писали росЗМІ.
Деякі жителі в коментарях припустили, що вибухи могли бути пов'язані з вибуховими роботами, анонсованими на вечір на одному з кар'єрів. Однак їх напередодні офіційно було скасовано.
Вибухи в Росії - останні новини
Нагадаємо, у ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.
Як писав Главред, 14 грудня, у залізничному районі Ульяновська, на ділянці неподалік річки Свіяга, за кілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу стався вибух, що пошкодив залізничне полотно.
У ніч на 12 грудня, близько опівночі, одразу в двох містах Російській Федерації - Курську та Грозному також пролунали сильні вибухи. БПЛА, ймовірно, атакували будівлю другого полку МВС Чечні в Грозному.
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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