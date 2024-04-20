РФ вдарила по Україні балістикою: що відомо про прильоти в трьох областях

Російські окупанти атакують Україну за допомогою балістичних ракет.

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РФ вдарила по Україні балістичними ракетами / Колаж: Главред, Фото: Telegram

У суботу вранці, 20 квітня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також по Харкову.

Про повітряну атаку ворога повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram.

За його даними, ворожий удар припав на Кам'янський район Дніпропетровської області.

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"Ворог знову атакував область. Голосно було в Кам'янському районі", - написав Лисак.

/ t.me/dnipropetrovskaODA

Удар РФ по Запоріжжю

Зі свого боку голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про вибух у Запоріжжі.

"Вибух у Запоріжжі", - написав він у своєму Telegram-каналі. За його даними, ворог атакує Запоріжжя балістичним озброєнням.

Раніше він попереджав про повітряну тривогу в області та закликав жителів прямувати в укриття.

/ t.me/ivan_fedorov_zp

Вибухи в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що російські окупанти завдали удару по місту.

"У Харкові чути вибух. Будьте обережні", - написав він у Telegram.

/ t.me/ihor_terekhov

Додамо, що раніше в Командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, а також про фіксацію швидкоплинної цілі на Дніпро.

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, РФ вночі вдарила ракетами по Запоріжжю. Потужні вибухи пролунали під час повітряної тривоги. В ОВА повідомили, що була атакована промислова інфраструктура Запоріжжя.

Як повідомлялося раніше, 19 квітня на Сумщині прогриміла серія потужних вибухів - РФ вдарила по інфраструктурі. У Конотопі прогриміли вибухи, в області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування окупантами ракет.

Раніше росіяни вдарили по порту "Південний" в Одесі - знищили зерно для Азії та Африки. Росія атакувала два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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