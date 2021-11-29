В Одесі під час уроку на голову школярам впала стеля, одна дитина травмована

В Одесі на школярів впала стеля / УНІАН

У понеділок, 29 листопада, в Одеській школі №111 прямо під час уроку на учнів обвалилася стеля. Інцидент стався раптово, діти сиділи за партами, так що шматки штукатурки впали їм на голови.

З часом учні почали поширювати відео з місця події. На ньому помітно, як більша частина стелі, ймовірно, через дощ та дірки, не витримала та звалилася прямо на голови дітям, передає Telegram-канал "Одеса INFO".

Шматки штукатурки розсипалися по партах і підлозі, а також на особисті речі школярів. Крім того, на ролику чутно, як учитель запитує у дітей, чи все в порядку. Учні відповіли йому ствердно.

У мерії запевняють, що ніхто з учнів і вчителів не постраждав. Згідно з інформацією інших джерел, як мінімум одна дитина травмована. Фахівці вже оглядають кабінет і звалилася стеля, складають акт.

Як повідомляв Главред, в супермаркеті у Кривому Розі на відвідувачів впала стеля. В результаті постраждав чоловік, який знаходився в м'ясному відділі, де обвалилася на прилавки підвісна стеля. Місцеві жителі занепокоїлися тим, чи безпечно ходити зараз в супермаркет через подібні випадки.

Нагадаємо, в Миколаєві чиновники замаскували дірку в стелі прапором України.