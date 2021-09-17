Щоб ідеологічно стимулював: у Миколаєві чиновники замаскували дірку в стелі прапором України

Державний прапор прикріпили на стелю / facebook.com/derenuga/

Чиновники Миколаївської районної державної адміністрації придумали незвичайний спосіб приховати дірку в стелі в одному з кабінетів адміністративної будівлі, пристосувавши туди державний символ країни.

"Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо...", – написав миколаївський журналіст, головний редактор видання "Никвести" Олег Деренюга у себе в Facebook.

На знімку видно, що вказаний кабінет давно потребує ремонтних робіт.

Державним прапором закрили дірку в стелі / фото facebook.com/derenuga

Раніше Главред вже писав, що в московському музеї виставили на показ захоплені на Донбасі українські прапори. В описі зазначено, що прапори привезли з так званої "ДНР" після того, як вони були захоплені бойовиками.

Нагадаємо, українці назвали головні символи країни, які найчастіше асоціюються з нашою державою. 50% опитуваних громадян повідомили, що головним символом нашої держави залишається жовто-блакитний прапор; 41% переконані, що таким символом є Українська мова, а 31% виступили за тризуб.