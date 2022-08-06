У Новій Каховці підстрелили заступника гауляйтера: колаборант у лікарні з пораненнями

Віталій Гура в результаті замаху опинився в лікарні. Його стан оцінюється як важкий.
В захопленійо окупантами РФ Новій Каховці Херсонської області стріляли в "заступника голови місцевої адміністрації" Віталія Гуру.
Про нову акцію відплати українських партизанів на захоплених територіях повідомляють пропагандистські ресурси РФ.
Згідно з опублікованими даними, Гура в результаті замаху опинився в лікарні. Його стан оцінюється як важкий.
Ймовірно, в Віталія Гуру стріляли з пістолета Макарова. Замах стався в будинку, де знаходився колаборант.
До війни Гура був старостою Дніпрянського старостинського округу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Херсоні на головного "гауляйтера Сальдо" було скоєно замах.
Разом з тим Сальдо вдалося вижити після замаху.
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Автор: Олексій Тесля