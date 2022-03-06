У Києві над дитячою лікарнею Охматдит збили крилату ракету окупантів

"Охматдит" / НДСЛ Охматдит / Facebook

В Києві над легендарною дитячою лікарнею Охматдит збили крилату ракету, яку запустили російські окупанти. Таке повідомлення опубліковане на офіційній сторінці медзакладу в соціальній мережі Facebook.

"Над дитячою лікарнею Охматдит збили крилату ракету - в результаті пошкоджено вікно і мало не виламало двері. Важко поранених дітей намагаються довести до медзакладу - напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи і тримати патріотичний настрій", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше керівник МОЗ Віктор Ляшко повідомляв про те, що російські окупанти станом на ранок 6 березня вивели з ладу в Україні 34 лікарні.

Чиновник підкреслив, що це є порушенням Женевської конвенції.

За словами Ляшка, окупаційні війська поводяться як терористи, а не як солдати. Адже тепер багато медичних працівників не можуть допомагати людям в умовах війни, коли така допомога якраз вкрай необхідна.