У МЗС України вигадали, як зламати газову монополію Росії

Дмитро Кулеба висловився про газову монополію Росії / Getty Images

Єдиний спосіб зламати монополію Кремля на постачання газу - вимагати повної відповідності духу і букві Третього енергетичного пакету ЄС в процесі сертифікації оператора Північний потік-2, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Польський Інститут міжнародних справ.

"У цьому контексті ми вітаємо польську компанію PGNiG з успіхом і захищаємо його право на участь у сертифікації кремлівського проекту. Нашим спільним завданням є не допустити сертифікації "Північного потоку-2", оскільки він не відповідає формальним або матеріальним вимогам Третього енергетичного пакету ЄС", - заявив він.

Міністр додав, що Україна продовжує боротися за свої права.

"Український газовий ринок відповідає європейським правилам, наша країна успішно відокремилася і зараз перебуває на одній стороні фронту з європейськими партнерами", - заявив Кулеба.

За його словами, ключем до вирішення кризи безпеки в Європі і побудови майбутнього є дотримання всіма членами спільноти норм і принципів міжнародного права, цивілізованих правил партнерських відносин між державами.

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Газова криза в Європі

Ринок газу в Євросоюзі з початку серпня перебуває в глибокій затяжній кризі. Ціна на газ в Європі стрімко зростала і регулярно досягала рекордних показників. Зокрема, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива і зовсім досягла позначки в 1924 долара.

Президент РФ Володимир Путін того ж дня сказав, що Газпром готовий забезпечити додаткове прокачування газу в Європу на 15%, після чого ціна палива на біржі знизилася до 980 доларів.

За даними на п'ятницю, 22 жовтня, ціна на газ в Європі на нідерландському хабі TTF становить трохи більше 1000 доларів за тисячу кубометрів.