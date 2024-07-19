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У Маріуполі росіян ліквідували отруєними кавунами: скільки окупантів "вивели з ладу"

Руслана Заклінська
19 липня 2024, 20:04
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На кожного ліквідованого отрутою російського окупанта є ще кілька росіян, яких "виведено з ладу", розповів Петро Андрющенко.
У Маріуполі росіян ліквідували отруєними кавунами: скільки окупантів 'вивели з ладу'
У Маріуполі окупантів потруїли кавунами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com, pixabay.com

У окупованому Маріуполі партизани провели успішну операцію з ліквідації російських окупантів. Рух спротиву отруїв кавунами щонайменше 12 російських військових, ще близько 30 були "виведені з ладу" і отримують медичну допомогу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

"Маріполський спротив - він має дуже велику активність насправді. Як було з цими кавунами: дійшли до того, що шляхом прямого найму. Наші люди не приймають участь безпосередньо у передачі таких небезпечних "подарунків" росіянам, на відміну від минулого року. Завжди є люди, які понаїхали з Росії і хочуть заробити. Тобто їм продається… Операція була проста. Було зрозуміло, що йде закупівля кавунів на військовій базі. Було зрозуміло, хто буде постачати ці кавуни. Оцим людям задешево продали партію кавунів. Вона потрапила і нанесла ту шкоду, яку мала нанести", - розповів Андрющенко.

За його словами, на кожного ліквідованого отрутою росіянина є кілька інших, які вижили, але не можуть продовжувати службу.

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"Два-три на одного померлого, які просто отруєні. Ну, і вчора росіяни самі підтвердили, що окрім цих 12 померлих, ще 7 фактів "виведення з ладу" росіян і відправлення їх до полку "Кобзона", - зазначив радник мера Маріуполя.

Радник мера підкреслив, що деталі роботи руху спротиву не можуть бути повністю розкриті з безпекових міркувань, принаймні доки Маріуполь не деокупують.

"Тому що люди там працюють і всі мріють про нашу перемогу", - пояснив Андрющенко.

Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Вибухи у Маріуполі - новини за темою

Нагадаємо, 15 липня в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли два вибухи. Радник мера Петро Андрющенко повідомив, що окупанти застосували ППО, ймовірно, збивши щось над містом. Після цього росіяни підняли авіацію, включаючи літаки та вертольоти, в напрямку Запоріжжя та Волновахи.

Також у ніч на 16 липня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунало щонайменше п'ять вибухів. Радник мера Петро Андрющенко повідомив, що спочатку БПЛА виявили розташування російських систем ППО, а потім атакували їх.

Як повідомляв Главред, Збройні сили України підтвердили, що в ніч проти 16 липня завдали удару по російському комплексу С-300 у тимчасово окупованому Маріуполі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував кадри з моментом удару по ППО росіян.

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