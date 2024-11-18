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Україна може спробувати знищити Кримський міст: названо головну умову

Марія Николишин
18 листопада 2024, 17:34
206
Можливість ударів по РФ забезпечила б для України майбутній козир для переговорів.
Україна може спробувати знищити Кримський міст: названо головну умову
Удар по Кримському мосту / колаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Вікіпедія

Головні тези із заяви експерта:

  • Україна може ударити по Кримському мосту та знищити його
  • Це можливо, якщо США погодяться на використання ATACMS без обмежень

Україна може спробувати знищити Кримський міст, якщо США дозволять використовувати ATACMS не лише на території Курської області. Про це заявив експерт з питань оборони Нідерландського інституту міжнародних відносин Clingendael у Гаазі Дік Занде, передає Укрінформ.

За його словами, є кілька сценаріїв розвитку подій в разі дозволу використання наданої зброї без обмежень.

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"Якщо США погодяться на використання ATACMS без обмежень, то Україна має кілька варіантів. Наприклад, вона може спробувати зруйнувати міст у Криму, що створить серйозні проблеми для матеріально-технічного забезпечення Криму Росією. Або можуть націлитись на склади, аеродроми та інші цілі в глибині російської території. Загалом, це також забезпечило б для України майбутній козир для переговорів, що Росія припиняє удари дальньої дії в обмін на те, що Україна зробить те саме", - припустив експерт.

Україна може спробувати знищити Кримський міст: названо головну умову
ATACMS / Інфографіка: Главред

Він зауважив, що деякі американські ЗМІ повідомляють про часткове зняття обмежень, що ракети ATACMS можуть бути використані лише у відповідь на розгортання північнокорейських військ у Курській області.

"Якщо ж така умова не застосовується, то нарешті, адміністрація Байдена ухвалила рішення, яке слід було прийняти вже давно", - наголосив Занде.

Україна може спробувати знищити Кримський міст: названо головну умову
Кримський міст / Інфографіка: Главред

Дозвіл США на удари вглиб РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресора Росії.

Джерела у Вашингтоні зазначають, що США дозволили використовувати американську зброю дальнього радіусу дії для нанесення обмежених ударів по території РФ у відповідь на розгортання Північною Кореєю тисяч військовослужбовців для надання допомоги Кремлю у війні проти України.

В той же час, видання The Economist повідомляє, що країна-агресор РФ може розширити допомогу єменським хуситам, які запускають ракети по суднах у Червоному морі, після дозволу США бити далекобійною зброєю вглиб російської території.

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Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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