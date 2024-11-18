Україна може спробувати знищити Кримський міст: названо головну умову

Можливість ударів по РФ забезпечила б для України майбутній козир для переговорів.

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Удар по Кримському мосту / колаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Вікіпедія

Головні тези із заяви експерта:

Україна може ударити по Кримському мосту та знищити його

Це можливо, якщо США погодяться на використання ATACMS без обмежень

Україна може спробувати знищити Кримський міст, якщо США дозволять використовувати ATACMS не лише на території Курської області. Про це заявив експерт з питань оборони Нідерландського інституту міжнародних відносин Clingendael у Гаазі Дік Занде, передає Укрінформ.

За його словами, є кілька сценаріїв розвитку подій в разі дозволу використання наданої зброї без обмежень.

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"Якщо США погодяться на використання ATACMS без обмежень, то Україна має кілька варіантів. Наприклад, вона може спробувати зруйнувати міст у Криму, що створить серйозні проблеми для матеріально-технічного забезпечення Криму Росією. Або можуть націлитись на склади, аеродроми та інші цілі в глибині російської території. Загалом, це також забезпечило б для України майбутній козир для переговорів, що Росія припиняє удари дальньої дії в обмін на те, що Україна зробить те саме", - припустив експерт.

ATACMS / Інфографіка: Главред

Він зауважив, що деякі американські ЗМІ повідомляють про часткове зняття обмежень, що ракети ATACMS можуть бути використані лише у відповідь на розгортання північнокорейських військ у Курській області.

"Якщо ж така умова не застосовується, то нарешті, адміністрація Байдена ухвалила рішення, яке слід було прийняти вже давно", - наголосив Занде.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Дозвіл США на удари вглиб РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресора Росії.

Джерела у Вашингтоні зазначають, що США дозволили використовувати американську зброю дальнього радіусу дії для нанесення обмежених ударів по території РФ у відповідь на розгортання Північною Кореєю тисяч військовослужбовців для надання допомоги Кремлю у війні проти України.

В той же час, видання The Economist повідомляє, що країна-агресор РФ може розширити допомогу єменським хуситам, які запускають ракети по суднах у Червоному морі, після дозволу США бити далекобійною зброєю вглиб російської території.

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Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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