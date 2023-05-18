В Криму стався вибух на залізниці: вагони з зерном зійшли з рейок

Внаслідок вибуху з рейок зійшли п’ять вагонів із зерном. Колаборанти почали заявляти про "підрив" і "диверсію".

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У Криму стався вибух на залізниці/ колаж: Главред, фото: Telegram

У Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму вранці у четвер, 18 травня, стався вибух на залізниці. Внаслідок цього з рейок зійшло кілька вагонів із зерном.

Про це повідомив радник самопроголошеного окупаційного "голови" Криму Олег Крючков, також про це писали російські пропагандистські телеграм-канали. Зазначається, що вибух стався о 08:20.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, у результаті вибуху з рейок зійшли п’ять вагонів із зерном. При цьому в пабліку інцидент називають "підривом" і "диверсією".

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При цьому у так званій "Кримській залізниці" кажуть, що вагони зійшли з рейок внаслідок "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".

Радник самопроголошеного "голови" Криму Крючков повідомив, що через вибух було тимчасово припинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь-Севастополь. Він зазначив, що поки що пасажирів на ці станції доставлятимуть автобусами.

Вибухи у Криму

Вранці 6 травня у тимчасово окупованому Криму прогриміли одразу кілька потужних вибухів. За словами очевидців, вони чули сильний гуркіт. Крім того, на місці вибухів спостерігався дим. Окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито на півночі Криму нібито спрацювала ППО.

Після цього в окупованому Криму почалася паніка. Місцева окупаційна "влада" заявила, що російська система ППО нібито збила "українську балістичну ракету". Колаборанти почали стверджувати, що Україна нібито вдарила по Криму з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім-2".

У ніч на 7 травня в Криму також пролунала серія вибухів. Вони звучали біля Козачої бухти, яка розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя, а також в інших містах. Представники окупаційної "адміністрації" Севастополя заявили про нібито атаку ЗСУ безпілотниками.

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