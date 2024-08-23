Наслідки удару по 'Кавказу' досі усувають: РФ зупинила поромне сполучення з Кримом

Після потоплення "Конро Трейдера", який перевозив вагони з паливом, Керченска поромна переправа не працює, заявили в Мінтранспорту РФ.

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Росія зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом після удару по порту "Кавказ" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російська Федерація зупинила поромне сполучення між півднем країни-агресорки та окупованим Кримом через атаку в порту "Кавказ". Керченська поромна переправа не працює після того, як було потоплено судно, завантажене залізничними вагонами з паливом. Про це заявила Міністерство транспорту РФ.

"На період усунення наслідків події Керченська поромна переправа тимчасово не функціонує", - йдеться у повідомленні.

У російському відомстві кажуть, що вантажні транспортні засоби нібито "можуть скористатися альтернативним сухопутним маршрутом до Криму".

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Порт "Кавказ" Порт "Кавказ" розташований на косі Чушка в Керченській протоці, в Темрюкському районі Краснодарського краю Росії. Це п'ятий за вантажообігом порт РФ і другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні після порту Новоросійська. Порт є одним із найбільших пасажирських портів країни-агресора Росії. Він дає змогу приймати залізничні пороми, які курсують між портом і Варною в Болгарії.

Потоплення порома "Конро Трейдер" - що відомо

Нагадаємо, 22 серпня мешканці Севастополя почули сильні вибухи в районі порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ. Після вибухів у порту здійнявся величезний стовп вогню і диму.

Васлідок удару по порту на дно пішов "Конро Трейдер" - єдиний пором, який функціонував між Росією та окупованим містом Керч. Військово-морські милі ЗСУ нібито вдарили по порому з паливом українською ракетою "Нептун".

Як повідомляв Главред, з'явилися супутникові знімки знищеного російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ". На кадрах видно пошкоджену інфраструктуру порту після атаки Сил оборони України.

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