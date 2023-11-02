В Криму паніка: в ВМС повідомили про наслідки нового удару по кораблю РФ

Росія продовжують виводити Чорноморський флот до Новоросійська. Про деталі однієї з таких передислокацій повідомили у ВМС України.

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В ВМС повідомили про наслідки нового удару по кораблю РФ / Колаж Главред, фото: Повітряні Сили України, скріншот із відео

Російські війська, які розташовані на тимчасово окупованій території Криму, за будь-якої мінімальної загрози відразу блокують Кримський міст. Водночас, після всіх атак на воєнні об'єкти Російської Федерації в окупованому Криму вони повідомляють про "навчання" або про те, що їх ППО щось вдалось збити. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"У Криму в росіян перманентна паніка. І це прекрасно. Росіяни, як ми бачимо, дуже погано розуміють натяки. Так було з відвідуванням нашої акваторії в північно-західній частині Чорного моря. Тільки з другого разу вони зрозуміли, що їм тут не раді. Так було нещодавно з одним із патрульних кораблів, який тільки після другого ушкодження зрозумів, що пора, напевно, повертатися вже до Новоросійська, бажано назовсім", - вказує Дмитро Плетенчук.

Речник Військово-морських сил ЗСУ також повідомив, що доля Кримського моста вже вирішена. Окупанти, розуміючи небезпеку починають використовувати аеропорт, щоб замінити Керченський міст.

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"Ми неодноразово зверталися до них із таким попередженням, що зараз саме час скористатися Кримським мостом. І щойно вони відчувають якусь загрозу щодо цієї незаконної прибудови до нашого Криму, одразу ж його перекривають. Це в них процедура стандартна і починають використовувати аеропорт для того, щоб замінити цей об’єкт", — резюмував він.

Плетенчук відзначив, що російська пропаганда систематично коригує порядок денний, регулярно оголошуючи проведення навчань з антиракетної оборони.

Удари по окупанованому Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов зазначив, що у тимчасово окупованому Криму російські загарбники не мають більше безпечних місць. Крім того, вплив, який здійснюють Збройні сили України, ускладнює використання Кримського півострова як логістичної платформи.

Також, стали відомі нові подробиці масованого удару по Криму, який відбувся 30 жовтня. За інформацією від джерел, обстріл військових баз РФ на півострові був здійснений із використанням ракет системи АТАСМS, які були надані США.

Водночас, у ВМС вказали на те, що в ніч на 30 жовтня в тимчасово окупованому Криму українські військові успішно здійснили атаку на російські системи стратегічного призначення, які мають важливе значення для загальної системи ППО та є дороговартісними.

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