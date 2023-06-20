"День народження святкуватиму в Криму": Резніков назвав терміни звільнення півострова

Міністр оборони України Олексій Резніков планує відсвяткувати день народження і весілля в деокупованому Криму.

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Олексій Резніков назвав терміни звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Збройні Сили України впродовж року звільнять Крим від російської окупації. У цьому впевнений міністр оборони України Олексій Резніков. Більш того, глава оборонного відомства планує святкувати свій наступний свій день народження на півострові.

18 червня 2024 року Резнікову виповниться 58 років. З цього приводу він планує запросити на святкову вечерю в Криму міністрів оборони країн-партнерів України.

"Ллойд Остін (глава Пентагону, - ред.), вже прощаючись, заздалегідь привітав мене з моїм днем народження. Каже: "Ми всі, присутні тут міністри оборони, бажаємо всього хорошого. Але ти ж повинен розуміти, що ти всіх міністрів повинен запросити на вечерю". Я кажу: "Приймається". Тому я думаю, що наступну вечерю та мій день народження ми відгуляємо в Криму", - сказав Резніков в інтерв'ю виданню Настоящее время.

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У Криму він також планує зіграти весілля. Нагадаємо, що свій шлюб міністр у 2020 році зареєстрував на адміністративному кордоні з півостровом. Своїй дружині він пообіцяв, що одного разу в Криму відбудеться і їхнє весілля.

"До того ж у нас були на весіллі друзі, той же Паша Казарін, кримчанин, тому у нас і перед ними вже зобов'язання є, що ми це зробимо в Криму. Але у нас ще є дискусія – це Ялта або Феодосія, потрібно вибрати місце. Але це буде щось прекрасне, з видом, можливо, на Аю-Даг. У мене є якісь дитячі спогади, я в "Артеку" був свого часу, коли був школярем. Тому так, ми будемо святкувати там", – сказав глава Міноборони.

Звільнення Криму від російської окупації

Приблизно 68% українців вважають, що Україна повинна спробувати звільнити військовим шляхом всі свої території у кордонах 1991 року, включаючи окупований Крим. Близько 24% вважають, що від силової операції на Кримському півострові слід утриматися в разі повернення всіх територій разом з Донбасом. Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

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Колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес зазначив, що армія України може звільнити захоплений Крим вже до кінця серпня. За словами генерала у відставці, для цього Захід повинен дати українським військам далекобійну зброю.

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