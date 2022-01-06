У Кропивницькому за кермом помер водій маршрутки

Незадовго до цього чоловік помітив несправність автобуса.
У Кропивницькому у четвер, 6 січня, трапилася трагедія. Водій маршрутного мікроавтобуса помер прямо за кермом.
Як повідомляє Сегодня, чоловікові було 60 років.
Йому стало погано під час руху. Він з'їхав на узбіччя і врізався дерево.
У цей момент пасажирів в салоні не було. Так як буквально за кілька хвилин до події. Шофер помітив поломку в транспортному засобі і висадив людей.
ДТП помітили мешканці найближчого будинку. Вони і викликали поліцейських і швидку допомогу.
За словами дружини покійного, вона випадково побачила маршрутку чоловіка, біля якої стояли лікарі і копи.
Нагадаємо, напередодні у Закарпатськійобласті в селі Нижні Ворота в середу, 5 січня, прямо на ходу загорівся автобус з півсотнею туристів, що слідували рейсом Мукачево-Пилипець.
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