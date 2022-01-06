У Кропивницькому за кермом помер водій маршрутки

Дружина випадково помітила те, що трапилося / Сегодня

У Кропивницькому у четвер, 6 січня, трапилася трагедія. Водій маршрутного мікроавтобуса помер прямо за кермом.

Як повідомляє Сегодня, чоловікові було 60 років.

Йому стало погано під час руху. Він з'їхав на узбіччя і врізався дерево.

У цей момент пасажирів в салоні не було. Так як буквально за кілька хвилин до події. Шофер помітив поломку в транспортному засобі і висадив людей.

ДТП помітили мешканці найближчого будинку. Вони і викликали поліцейських і швидку допомогу.

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За словами дружини покійного, вона випадково побачила маршрутку чоловіка, біля якої стояли лікарі і копи.

Нагадаємо, напередодні у Закарпатськійобласті в селі Нижні Ворота в середу, 5 січня, прямо на ходу загорівся автобус з півсотнею туристів, що слідували рейсом Мукачево-Пилипець.

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