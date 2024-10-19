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Росія масовано атакує Україну: в багатьох містах гримлять вибухи

Руслана Заклінська
19 жовтня 2024, 23:42оновлено 20 жовтня, 00:51
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Російські окупанти завдали двох ударів балістичними ракетами по Кривому Рогу, повідомив Олександр Вілкул.
Росія масовано атакує Україну: в багатьох містах гримлять вибухи
Росіяни завдали двох ударів балістикою по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Ввечері суботи, 19 жовтня, у Кривому Розі прогриміли вибухи. Російські окупанти завдали балістичних ударів по місту з території Криму. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та Повітряні сили ЗСУ.

Потужні вибухи у місті пролунали близько 22:40. Перед атакою Повітряні Сили ЗСУ попереджали про запуск балістичних ракет у напрямку Кривого Рогу.

О 23:11 у Кривому Розі стались повторні вибухи. За кілька хвилин до цього військові попередили про запуск ракети у напрямку міста.

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"Швидкісна ціль на Кривий Ріг", - повідомили Повітряні сили.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив удари РФ по місту.

"Другий удар балістикою за останні півгодини. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - наголосив він.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок двох ударів по Кривому Рогу загорілася автівка. Рятувальники приборкали вогонь.

"Наслідки уточнюються. Більше інформації згодом", - додав він.

Хто такий Сергій Лисак?

Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

У Києві працює ППО

Близько 23:37 у столиці оголосили повітряну тривогу. Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів, та залишатися там до відбою тривоги.

"Увага! Загроза БПЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Перед тим Повітряні сили повідомили, що у напрямку Києва рухаються ворожі безпілотники.

"Київ - загроза застосування ударних БПЛА! До відбою загрози активності БпЛА, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні ПС.

Мер Києва Віталій Кличко поінформував о 23:46, що у столиці працюють сили ППО. О 0:20 в Києві прогриміли повторні вибухи.

Вибухи в Харкові

Під час повітряної тривоги у Харкові прогримів вибух. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили КАБом по місту.

"У Харкові було чутно вибух. Профільні служби вже виїхали на обстеження місця прильоту КАБа", - зазначив він.

За словами Терехова, через удар авіабомбою постраждала низка приватних будинків у Новобаварському районі. Про постраждалих інформація не надходила.

Росія масовано атакує Україну: в багатьох містах гримлять вибухи
Що відомо про КАБ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Сумах

Серія вибухів прогриміла також у Сумах. Станом на 0:31 офіційних повідомлень від влади про причину вибухів та наслідки немає.

За даними "Суспільного", місто частково залишилося без світла і води.

Рух "Шахедів"

Росіяни запустили по Україні БпЛА типу "Шахед". В багатьох областях оголошено повітряну тривогу через ризик ударів.

Станом на 0:38 ворожі "Шахеди" в районі Затоки на Одещині рухаються на північний-захід. Також дрони на Сумщині та Полтавщині летять на південь, повідомили Повітряні сили України.

Військові попередили, що ворожі дрони на Чернігівщині та Київщині прямують на північний-захід, а на Житомирщині рухаються на захід.

"Увага! Львівська область - загроза застосування ударних БпЛА!" - наголосили військові.

Крім цього, про загроза застосування ударних БпЛА попередили Рівненську та Волинську область.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія запустила понад 100 повітряних цілей. Серед них було до 98 безпілотників та шість керованих авіаційних ракет типу Х-59/69.

Українські військові знищили чотири ракети Х-59/69 та 42 безпілотники в різних областях. Ще 46 знищених російських безпілотників локаціно втрачено.

Велика кількість повітряних цілей летіла на Київ. У Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та однин з ресторанів, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Як повідомляв Главред, увечері 19 жовтня в Запоріжжі прогриміли вибухи внаслідок двох ударів російських окупантів КАБами по центру міста. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки постраждало десять осіб, зокрема двоє дітей 9 та 13 років.

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