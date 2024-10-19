Окупанти всю ніч атакували Україну, запустили понад 100 дронів і ракет: деталі

Було збито 4 ракети і 42 дрони. Ще 46 ворожих безпілотників локаційно втрачені, інформація щодо їхнього збиття чи падіння ще уточнюється.

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Окупанти всю ніч атакували Україну, запустили понад 100 дронів і ракет/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Країна-агресорка Росія у ніч на 19 жовтня запустила по Україні понад 100 повітряних цілей – до 98 ворожих безпілотників і шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Крім керованих авіаційних ракет Х-59/69 і дронів-камікадзе "Шахед" запускалися також безпілотники невстановленого типу. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 19 жовтня 2024 року (із 21:00 18 жовтня) російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами (район пусків – акваторія Чорного моря), ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.) Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ти ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69", – йдеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 12:00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях", – розповіли у Повітряних силах.

46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо їхнього збиття чи падіння уточнюється та оновлюється.

Удар РФ по Україні 19 жовтня/ Повітряні сили ЗСУ

У той же час у Повітряних силах попередили, що кілька ворожих дронів ще перебувають в повітряному просторі України, триває робота з їхньої ліквідації.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні 19 жовтня – що відомо

У ніч на 19 жовтня РФ вдарила дронами по Києву – уламок залетів в квартиру, поранена жінка. Уламок ворожого дрона потрапив у вікно квартири у столиці, жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. Постраждалій зробили операцію в лікарні.

Після цього з’явилися нові подробиці удару дронів РФ по Києву – є руйнування і багато уламків. З'явилася нова інформація про збитки, завдані Києву внаслідок сьогоднішньої нічної атаки з боку РФ.

Пізніше стало відомо, що РФ атакувала об’єкти енергетики у 2 областях – там вводяться графіки аварійних відключень світла. Частина населених пунктів знеструмлена. На місцях прильотів працюють всі необхідні служби.

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