У Кривому Розі дівчина насильно заливала кішку пивом: справа дійшла до суду

Кішка, яку поїли пивом / соцмережі

У Кривому Розі суд виніс вирок дівчині, яка намагалася напоїти кішку пивом. Відео з знущанням над твариною з'явилося в соцмережі.

Як повідомляє Перший міський, на цей вчинок звернули увагу активісти "Альянсу захисників тварин" і написали заяву в поліцію.

У підсумку, справа дійшла до суду. Зокрема, адміністративне правопорушення розглядав Центрально-міський суд. Однак перед служителями Феміди дівчина не з'явилася.

Але це не завадило суду визнати її винною і присудити штраф. Зокрема, за те, що заливала кішці алкоголь в пащу, вона зобов'язана заплатити 3400 гривень адміністративного стягнення і 450 гривень судового збору на користь держави.

Нагадаємо, у Маріїнському парку столиці з'явилася цікава білка. Тварина пристає до кожного перехожого і настирливо просить частування.

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Також у США місцева білка щодня приходить в мережу ресторанів фаст-фуду за своїм обідом.

Вона отримує від рестораторів картоплю-фрі і ласує їжею, а потім йде.

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