У Кременчуці, Дніпрі та Запоріжжі прлунали потужні вибухи: перші подробиці

Жителі Дніпра повідомляють, що вибух було чутно в передмісті на правому березі.
Увечері в середу, 7 вересня, в Запоріжжі, Дніпрі та Кременчуці пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги, пишуть місцеві Telegram-канали.
Зокрема, жителі Дніпра повідомляють, що вибух було чути в передмісті на правому березі.
За попередньою інформацією ЗМІ, в місті спрацювала система протиповітряної оборони.
Також стало відомо про вибухи в окупованих Бердянську та Мелітополі.
Голова Полтавської ОВС Дмитро Лунін також повідомив, що в Кременчуцькому районі спрацювало ППО.
Очільник Запорізької ОВВА також пише, що в Запоріжжі також працює українська ППО.
Контрудари ЗСУ на Херсонщині
Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужному ударі по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.
Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.
В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.
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