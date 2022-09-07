У Кременчуці, Дніпрі та Запоріжжі прлунали потужні вибухи: перші подробиці

У містах України прогриміли вибухи 7 вересня / Колаж npr.org, УНІАН

Увечері в середу, 7 вересня, в Запоріжжі, Дніпрі та Кременчуці пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги, пишуть місцеві Telegram-канали.

Зокрема, жителі Дніпра повідомляють, що вибух було чути в передмісті на правому березі.

За попередньою інформацією ЗМІ, в місті спрацювала система протиповітряної оборони.

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Також стало відомо про вибухи в окупованих Бердянську та Мелітополі.

Голова Полтавської ОВС Дмитро Лунін також повідомив, що в Кременчуцькому районі спрацювало ППО.

Очільник Запорізької ОВВА також пише, що в Запоріжжі також працює українська ППО.

Контрудари ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужному ударі по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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