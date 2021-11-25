У Ковелі на Волині 73-річна бабуся на скутері протаранила бус

Бабуся виїжджала з другорядної дороги і не пропустила бус / vl.npu.gov.ua

У місті Ковель Волинській області 73-річна пенсіонерка, яка їхала на скутері, врізалася в автомобіль Mercedes Sprinter. Внаслідок ДТП бабуся отримала тілесні ушкодження. За кермом автомобіля Mercedes перебувала 43-річна жінка. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення безпеки дорожнього руху.

Як повідомляє пресслужба поліції Волинської області, інцидент стався в середу, 24 листопада, у Ковелі на перехресті вулиць Федьковича і Шевченка. Бабуся виїжджала на скутері Viper з другорядної дороги на головну, і не пропустила бус, за кермом якого була 43-річна місцева мешканка.

ДТП сталося на перехресті вулиць Федьковича та Шевченка / vl.npu.gov.ua

Поліція відкрила кримінальну справу через дорожньо-транспортну пригоду у Ковелі / vl.npu.gov.ua

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 286 - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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