У Ковелі на Волині 73-річна бабуся на скутері протаранила бус

Пенсіонерка внаслідок ДТП отримала тілесні ушкодження.
У місті Ковель Волинській області 73-річна пенсіонерка, яка їхала на скутері, врізалася в автомобіль Mercedes Sprinter. Внаслідок ДТП бабуся отримала тілесні ушкодження. За кермом автомобіля Mercedes перебувала 43-річна жінка. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення безпеки дорожнього руху.
Як повідомляє пресслужба поліції Волинської області, інцидент стався в середу, 24 листопада, у Ковелі на перехресті вулиць Федьковича і Шевченка. Бабуся виїжджала на скутері Viper з другорядної дороги на головну, і не пропустила бус, за кермом якого була 43-річна місцева мешканка.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 286 - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
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