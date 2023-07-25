УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Києві водій збив військових на блокпосту: один нацгвардієць загинув

Анна Ярославська
25 липня 2023, 12:00 оновлено 25 липня, 12:06
172
49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.
Фото з місця аварії на блокпосту в Києві 25 липня
На блокпосту в Києві 25 липня сталася смертельна ДТП / Фото : t.me/gunpKyiv

У ніч на 25 липня під час комендантської години в Києві сталася смертельна ДТП - водій на блокпосту збив двох військових, одного з них - на смерть. Винуватця аварії вже затримали.

Як повідомили в пресслужбі поліції Києва, водій автомобіля "Фольксваген" на великій швидкості скоїв наїзд на солдатів Нацгвардії та протаранив два автомобілі. Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці, іншого госпіталізували до лікарні, ще одного - лікарі оглянули на місці.

Аварія сталася о 00:05 вівторка на Берестейському проспекті на блокпосту біля станції метро "Святошин".

відео дня

Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний водій на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту.

Далі автомобіль протаранив ще два припарковані автомобілі, в одному з яких знаходився військовий територіального центру комплектування.

У Києві збили військових на блокпосту.
У Києві збили військових на блокпосту. / Фото: t.me/gunpKyiv

Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому була надана допомога на місці.

Водія перевірили на стан сп'яніння за допомогою приладу "Драгер". Алкоголю в його організмі не виявили. Подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків.

Водій затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі столичної поліції порушили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Затриманому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Дивіться відео - пПоліція Києва опублікувала кадри моменту ДТП на Берестейському проспекті:

Кадри аварії на блокпосту в Києві

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть 23-річного військового Нацгвардії України прямо на блокпосту. Він їхав на своєму автомобілі Lexus.

27 травня перед засіданням суду, де йому обирали запобіжний захід, до Тандира підійшов журналіст і запитав, чи визнає він свою провину. Підозрюваний нічого не знайшов краще, ніж поставити зустрічне питання: "У чому?". Пізніше він різко почав скаржитися на "погане здоров'я".

Пізніше в мережі повідомили, що судді Олексію Тандиру обрали запобіжний захід. Його відправили під варту.

Інші новини:

новини Києва ДТП новини України
Реклама

Головне за день

Росія в істериці через появу касетних боєприпасів у ЗСУ: експерт пояснив причину

Росія в істериці через появу касетних боєприпасів у ЗСУ: експерт пояснив причину

13:59 Україна
"Путін був "паралізований": у WP розповіли про паніку в Кремлі під час заколоту Пригожина

"Путін був "паралізований": у WP розповіли про паніку в Кремлі під час заколоту Пригожина

13:19 Світ
Корабель РФ атакували "вбивці" Кримського мосту: у Криму гримлять нові вибухи

Корабель РФ атакували "вбивці" Кримського мосту: у Криму гримлять нові вибухи

12:30 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:59

Росія в істериці через появу касетних боєприпасів у ЗСУ: експерт пояснив причину

13:53

Доктор Прометей, або як він полюбляв кохатися та створив атому бомбу: рецензія на фільм "Оппенгеймер"Відео

13:49

"Мочити" своєю зброєю: Україна має "відірвати голову" лідерам РФ - експертВідео

13:37

7 найгірших днів для городників: місячний посівний календар на серпень

13:30

Розчин з 3 інгредієнтів очистить навіть найбруднішу ванну: як його приготуватиВідео

Після звільнення Бахмута в Росії почнеться бунт, а втрата Криму доб'є Путіна – ЗагороднійПісля звільнення Бахмута в Росії почнеться бунт, а втрата Криму доб'є Путіна – Загородній
13:19

"Путін був "паралізований": у WP розповіли про паніку в Кремлі під час заколоту Пригожина

13:18

У центрі Одеси сталась стрілянина: поліція ввела термінову операцію "Сирена"

12:59

Гороскоп на завтра 26 липня 2023: Близнюкам - покупка, Скорпіону - плітки

12:50

Чи правильна фраза "брати на руки": Авраменко пояснив логічну помилкуВідео

Реклама
12:30

Корабель РФ атакували "вбивці" Кримського мосту: у Криму гримлять нові вибухи

12:10

Надя Дорофєєва жорстко підколола нового чоловіка

12:00

У Києві водій збив військових на блокпосту: один нацгвардієць загинув

11:51

"Алігатор" долітався: морпіхи ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52

11:26

Як РФ зривала зернову угоду: в ГУР опублікували секретну доповідь для Кремля

11:26

Путін "спалився" на двійниках: експерт про відмінність "Бункерного" від "Говоруна"Відео

10:52

В Україну увірвуться холод і зливи: якою буде погода в останній тиждень липня

10:42

"Більше ніколи не буду їсти хот-доги": як насправді роблять сосискиВідео

10:33

СБУ оголосила про підозру у держзраді екснардепу Мураєву

10:30

На ЗАЕС знайшли російські міни: у МАГАТЕ зробили несподівану заяву

10:07

Оптична ілюзія з непомітною розгадкою: треба знайти лисицю на малюнку з водоспадом

Реклама
09:57

"Це не гра": контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом - Резніков

09:55

Вони були скрізь: австралієць виявив химерну знахідку в стінах свого будинку

09:42

ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі – Генштаб

09:12

Сама винна: у Білому домі жорстко розпекли Росію після атаки дронів на Москву

09:10

Літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким: в ISW назвали три причини

08:58

"Крота" можна не купувати: як прочистити каналізацію підручними засобами

08:48

Повинен знати кожен автолюбитель: чому в спеку не можна мити машину

08:46

"Нормальна тактика": Україна продовжить бити по Кримському мосту - Резніков

08:18

ЗСУ "передали привіт": в окупованій Каховці вранці пролунала серія вибухівВідео

07:49

Дрони, ракети, БТР Stryker: США оголосять про пакет допомоги для України на $400 млн

07:11

Вночі РФ атакувала Київ "Шахедами": що відомо

06:06

Гороскоп на серпень 2023 року для Овнів - робота , фінанси, любовВідео

05:00

Що в українській мові означає слово "цибатий": Авраменко дав неочікувану відповідьВідео

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 25 липня

03:21

Гороскоп на серпень 2023: що чекає на Близнюків в останній місяць літаВідео

02:30

Експерт спрогнозував, чи довго РФ буде всіх "кошмарити" зерновим шантажем

02:00

Оптична ілюзія від українського художника: треба знайти 6 облич за 11 секунд

01:35

Навіщо кип’ятити білі шкарпетки: надзвичайно ефективний спосіб "оживити" колір речей

01:30

"Це пекло": Метт Деймон розповів про жахливий поцілунок зі Скарлетт Йоханссон

24 липня, понеділок
23:53

"Режим став слабшим": в Росії починається процес переходу влади - Резніков

Реклама
23:36

Таємні заручини: колишня дружина Бена Аффлека виходить заміж

23:26

Росіяни вгатили "Смерчами" по Костянтинівці: загинула дитина, багато потерпілих

22:45

На Закарпатті обвалився міст: в річку злетіли вантажівка та автомобіль

22:36

"Відсікли від загону": ЗСУ вправно ліквідували російського топ-військового

21:47

"Змінилась поведінка": після саміту НАТО Путін пішов на ескалацію війни

21:23

"Щотижня звільняються кілометри": ЗСУ тиснуть на ворога під Бахмутом - Череватий

21:18

Жодні домовленості з бандитами не можливіПогляд

21:00

У Туреччині скасували концерт зрадниці Ані Лорак, завдяки українцям

20:43

Важлива допомога для контрнаступу: для ЗСУ відправили потужну зброю з Іспанії

20:35

Слава Камінська показала фанатам свого коханого-іноземця: але є нюанс

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти