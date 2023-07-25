У Києві водій збив військових на блокпосту: один нацгвардієць загинув

49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

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На блокпосту в Києві 25 липня сталася смертельна ДТП / Фото : t.me/gunpKyiv

У ніч на 25 липня під час комендантської години в Києві сталася смертельна ДТП - водій на блокпосту збив двох військових, одного з них - на смерть. Винуватця аварії вже затримали.

Як повідомили в пресслужбі поліції Києва, водій автомобіля "Фольксваген" на великій швидкості скоїв наїзд на солдатів Нацгвардії та протаранив два автомобілі. Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці, іншого госпіталізували до лікарні, ще одного - лікарі оглянули на місці.

Аварія сталася о 00:05 вівторка на Берестейському проспекті на блокпосту біля станції метро "Святошин".

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Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний водій на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту.

Далі автомобіль протаранив ще два припарковані автомобілі, в одному з яких знаходився військовий територіального центру комплектування.

У Києві збили військових на блокпосту. / Фото: t.me/gunpKyiv

Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому була надана допомога на місці.

Водія перевірили на стан сп'яніння за допомогою приладу "Драгер". Алкоголю в його організмі не виявили. Подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків.

Водій затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі столичної поліції порушили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Затриманому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Дивіться відео - пПоліція Києва опублікувала кадри моменту ДТП на Берестейському проспекті:

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть 23-річного військового Нацгвардії України прямо на блокпосту. Він їхав на своєму автомобілі Lexus.

27 травня перед засіданням суду, де йому обирали запобіжний захід, до Тандира підійшов журналіст і запитав, чи визнає він свою провину. Підозрюваний нічого не знайшов краще, ніж поставити зустрічне питання: "У чому?". Пізніше він різко почав скаржитися на "погане здоров'я".

Пізніше в мережі повідомили, що судді Олексію Тандиру обрали запобіжний захід. Його відправили під варту.

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