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Депутат Ради від "Слуги народу" став учасником ДТП з летальним результатом

20 березня 2023, 09:01
Народний депутат від Слуги народу Володимир Гевко став учасником ДТП, в результаті якої загинула людина.
ДТП, Гевко
Володимир Гевко / колаж фото "Вікіпедія" і ua.depositphotos.com

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко став учасником автомобільної аварії, в результаті якої померла людина. Про це сам народний обранець на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли [...]. Я зі свого боку пройшов всі перевірки на алкоголь і наркотики, здав всі необхідні аналізи і надалі буду брати участь у всіх слідчих і процесуальних діях [...] Немає таких слів, які можуть допомогти цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб сім'я трагічно загиблого отримала всю підтримку і допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе", − сказала вона.

Як повідомляє портал "Українська правда" з посиланням на джерела в Національній поліції, ДТП за участю Гевка сталася у Львівській області.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в місті Коломия Івано-Франківської області 24 лютого сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Tesla на смерть збила 38-річну волонтера Юлію Піотровську-Губіляк. 45-річна водій невдало паркувалася-в процесі вона збила двох пішоходів.

Відомо, що водій Tesla на момент ДТП була тверезою, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

До того повідомлялося про те, що блогер, бізнесвумен, а також дружина і менеджер співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова з однорічним сином Михайлом потрапила в ДТП. Аварія сталася на парковці одного зі столичних супермаркетів. Під час руху Реп'яхової по головній, в її машину в'їхав інший водій. На щастя, ані дружина Павлика, ні його дитина не постраждали.

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ДТП Слуга народу новини України
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